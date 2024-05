El rapero El Chojin cancela su concierto en Fábrica La Isleta por las condenas por violencia machista del dueño

El rapero madrileño Domingo Antonio Edjang Moreno, conocido como El Chojin, ha cancelado el concierto que tenía previsto ofrecer el 29 de junio en la Fábrica de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, al conocerse que sobre su dueño, José Alberto Medina, pesan dos condenas en firme por violencia machista.

El artista ha dado a conocer la cancelación de su espectáculo en sus redes sociales, donde se ha manifestado “avergonzado” por el discurso que sostiene que hay “cierta inercia que lleva a algunos a decir que la violencia de género en verdad no existe… que hay casos muy, muy puntuales, pero que la mayoría son falsas acusaciones de mujeres horribles que lo que buscan es machacar al hombre que se encuentra indefenso en este mundo progre y woke”.

El también compositor ha afirmado que conoció este martes la conformidad que ha mostrado Medina respecto a las condenas que se les ha impuesto tras ser denunciado por exparejas.

Y asegura en su perfil de Instagram que su “compromiso con la lucha contra la violencia de género hace que sea del todo imposible que pueda seguir adelante con la organización de ese bolo”.

El rapero asegura que buscará otro lugar en Gran Canaria para que su gira por el 25 aniversario pase por esta isla e insiste en que “hay cosas que son mucho más importantes que la música”.

Haciéndose eco de lo publicado al respecto por el periódico “La Provincia”, el artista recalca que “las dos condenas firmes consideran probado que hubo agresiones físicas, vejaciones, amenazas e insultos por parte de José Alberto Madina”, a quien asegura no conocer personalmente.

“En este caso no me hace falta para saber que no tengo más opción que desvincularme de su sala”, apostilla.