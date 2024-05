La sanidad canaria incorpora cuatro nuevas vacunas y reduce a una dosis la prevención del papiloma humano

La sanidad canaria mejorará su calendario vacunal con cuatro nuevos fármacos que vendrán a sumarse a los que ya se ponían hasta ahora, en el caso de lactantes de entre 2 y 6 meses, sustituirán con fórmulas más avanzadas los que combaten el neumococo y el meningococo e, incluso, permitirán reducir a una sola dosis los pinchazos para prevenir el papiloma humano.

Esa renovación de pautas y actualización de medicinas, acorde a las últimas mejoras derivadas de la investigación y a las recomendaciones más recientes de la Organización Mundial de la Salud, ha hecho posible, gracias a una inversión de 17 millones de euros, que el archipiélago cuente con “un calendario vacunal idóneo” para la nueva campaña, se ha asegurado este lunes al presentarlo.

De hecho, la cobertura que ofrecerá a la población “está por encima de varias de las otras comunidades del país, porque no todas han podido hacer el esfuerzo económico que ha hecho Canarias” en mejorar esa herramienta de salud preventiva, ha asegurado el jefe de servicio de Epidemiología y Prevención de la Consejería de Sanidad regional, Amós García.

Este experto ha considerado que empeñarse en estar al día e incorporar las mejoras que se van desarrollando en lo tocante a la vacunación general de la población no ha de ser algo excepcional sino necesario, porque “frente a las enfermedades transmisibles, nunca, nunca, se debe bajar la guardia”.

Prueba de ello es, según ha señalado, que hasta patologías que casi se creían ya superadas definitivamente en determinados ámbitos geográficos pueden volver a presentarse de forma inesperada, como el brote que se conoció días atrás con cuatro personas contagiadas en el archipiélago de sarampión, una enfermedad de la que no se estaban notificando nuevos casos desde hace años.

Un episodio respecto al que el director general de Salud Pública, José Díaz-Flores, ha querido aclarar, de cualquier modo, que no se han detectado nuevos contagios a partir de ese brote, iniciado en una menor que no estaba correctamente vacunada, y que, en lo tocante a los cuatro confirmados, “en la mayoría de los casos, la enfermedad cursa de forma leve”.

Lo ocurrido, no obstante, es un reflejo de cómo la elaboración y aplicación a la ciudadanía de un calendario vacunal común que prevenga la propagación de males susceptibles de extenderse rápido de un humano a otro “es una de las herramientas más eficaces, efectivas y eficientes con que cuenta el sistema sanitario”, ha subrayado la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón.

Puesto que la generalización de las vacunas para prevenirlo fue en su momento lo que desterró el sarampión de las islas, ha recordado.

Y ha anticipado que el próximo calendario vacunal de Canarias, actualizado, estará vigente una vez sea publicado en el Boletín Oficial de Canarias durante el próximo mes de junio.

Entre las cuatro novedades que incorpora, la Consejería informa en una nota que figura la ampliación de la oferta de vacunación contra rotavirus a lactantes sanos, con una pauta de 2 y 4 meses de edad o de 2, 4 y 6 meses, según el fármaco que sea utilizado.

Además, cambiará la administración de la vacuna para evitar el virus del papiloma humano, reduciéndose de dos a una sola dosis, y se pondrá a los 12 años y no solo a las niñas, como hasta ahora, sino también a los niños.

Sanidad explica que, por otra parte, se comenzará a aplicar una nueva vacuna neumocócica conjugada frente a 20 serotipos a menores que cumplan dos meses y no hayan sido vacunados previamente por dar mejores resultados, y que la vacuna contra meningococo C que se venía poniendo se sustituirá por otra que amplía la protección frente a los serotipos A, C, W, Y.