Sanidad denuncia que se promocionen los cigarrillos electrónicos como una forma “casi inocua” de consumo en la juventud

La Consejería de Sanidad del Gobierno canario ha advertido este miércoles de los riesgos para la salud y el medio ambiente que suponen los cigarrillos electrónicos, especialmente en la población más joven.

Con motivo del Día Mundial sin Tabaco, Sanidad ha recordado que el tabaco es responsable de gran cantidad de enfermedades, muchas de ellas mortales y que, además, empeora el pronóstico de enfermedades ya existentes o con las que no tiene vinculación causal.

Según la Organización Mundial de la Salud fallecen unos ocho millones de personas cada año debido al consumo de productos de tabaco, unas 52.000 personas cada año en España y 2.300 en Canarias.

“Los nuevos productos, tales como los vapeadores o los dispositivos de tabaco por calentamiento, no han demostrado en ningún caso ser inocuos, promoviendo un consumo engañoso de tabaco y derivados. Según la OMS no hay ninguna forma segura de consumir productos del tabaco y no hay una exposición mínima segura, lo que quiere decir que lo único saludable es no consumirlos”, añade la nota.

En el caso concreto de los cigarrillos electrónicos o vapeadores, Sanidad ha denunciado que se promocionan como una forma “casi inocua” de consumo recreativo, dirigiéndose especialmente a la población juvenil y adolescente, como productos sin nicotina con sabores atractivos asimilados a frutas.

“Sin embargo, lo que se ha podido comprobar es que esos productos, realizados a base de saborizantes, aromatizantes y otros productos químicos para conseguir el conocido vapor de estos dispositivos, pueden producir una afectación pulmonar en los jóvenes desde los primeros usos. Y, lo que es más grave, se ha evidenciado que constituyen una puerta de entrada para el consumo de productos con nicotina y luego definitivamente de tabaco convencional”, ha añadido la Consejería.

También ha señalado el Gobierno que este tipo de dispositivos generan una importante huella medioambiental por sus componentes de difícil reciclaje.

De este modo, bajo el lema 'No dejes que te engañen', Sanidad ha puesto en marcha una campaña con la que se pretende reforzar el criterio como consumidores de jóvenes y adolescentes e insistir en la preocupación actual sobre la conservación del medio ambiente.

Además, según la última Encuesta de Salud de Canarias (ESC2021), los datos del tabaquismo en mayores de 16 años son muestran que existe una prevalencia de fumadores del 19,9% (varones 23,2%; mujeres 16,8%).

Así, ha descendido seis puntos desde 2015 (26,2%). Aun así, hay 375.000 fumadores en Canarias (214.000 varones y 161.000 mujeres)

Desde 2015 ha aumentado el número de exfumadores (de 15,6% a 21,7%) en ambos sexos (varones de 24,7% a 27,6%; mujeres de 11,7% a 18,7%). Ahora hay en Canarias 408.000 personas que han dejado de fumar.

La prevalencia de fumadores en el tramo de edad más joven ha descendido (16-29 años) es del 16,1% (varones 17,3%; mujeres 15%). Esto es 27.000 fumadores menos que en 2015.

Ha descendido también el número de personas que han iniciado el consumo antes de los 15 años, pasando de un 36% en 2015 a un 28% en 2021.