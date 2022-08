“El sector foltovoltaico será crucial en el futuro y no hay suficiente gente formada en esta rama”

En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete) se ha puesto como meta el cambio de paradigma social, medioambiental y económico.

Con la instalación de paneles fotovoltaicos como una de las iniciativas medioambientales esenciales, Femete está ofreciendo formación en este sector a las 26 asociaciones y más de 1.500 empresas que la integran. “Formamos a las personas en la instalación de paneles fotovoltaicos, con muchas de las asociaciones integrantes de Femete ya dentro de la economía circular. Todo esto será clave para que la economía funcione. Nuestra federación tiene que estar a la vanguardia, de la misma forma que las ONG y los sindicatos. Todos debemos estar con esta idea de la sostenibilidad metida en la cabeza”, dice José González, secretario general de la citada federación empresarial.

En estos momentos, la formación relacionada con el autoconsumo energético y la creciente electrificación son escasas. “Muy pronto habrá trabajo para regalar”, sostiene González. “De alguna manera, la oferta de formación refleja nuestro compromiso para una gestión adecuada del sector foltovoltaico, que será crucial en el futuro y no hay gente suficiente formada en esta rama. Lo mismo sucede con los coches y las motos eléctricos. Desde Femete ya estamos dando formación a los talleres porque tenemos que adelantarnos al cambio”.

El mundo de las empresas dedicadas al metal en Santa Cruz de Tenerife es diverso pero casi todas tienen algo en común: el tamaño. Según indica González, el 97% de las organizaciones que integran la federación son pequeñas y medianas empresas.

Como una forma de luchar contra la informalidad y el trabajo precario, además de contribuir a la sostenibilidad económica y social, Femete ha lanzado el sello Yo soy legal. Con una simple aplicación de teléfono, los usuarios pueden acceder a un listado compuesto por empresas y autónomos que tienen todos sus papeles en regla. Además, los usuarios pueden puntuar el servicio que recibieron, beneficiarse de promociones y ganar premios.

“También hemos creado el sello Yo soy responsable -añade González- para que las empresas entiendan la importancia de ser responsables con el medioambiente”. “Descarbonizar el sector del metal, altamente contaminante, es uno de los grandes retos, lo mismo que dar las pautas para trabajar de forma responsable en cada sector y rama. Creo que el empresario está cada vez más concienciado con las cuestiones ecológicas. En esta línea, la entrada de España en Europa ha sido un cambio para bien”, reconoce el secretario general de Femete.

Con otros objetivos similares, la campaña de Femete Yo soy igual busca generar un cambio de mentalidad sobre el trabajo de las mujeres en segmentos del mercado laboral con mayor presencia de hombres. “Parece una tontería, pero a veces es necesario decirlo: es exactamente lo mismo contratar a un soldador que a una soldadora”, recalca González. Según comenta, los empresarios han vivido ese cambio de forma paulatina. “Costó que lo entendieran, pero poco a poco está siendo posible”, subraya.

Las empresas que se adhieren al sello Yo soy igual de Femete firman un compromiso por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las condiciones de trabajo, así como en la organización y el funcionamiento de la empresa.

Maximizar los beneficios, como se sabe, es el objetivo de cualquier empresa. Con más de 30 años de experiencia en el sector, González dice que “no tiene por qué ir en contra de las prácticas respetuosas con el medioambiente. De hecho, en el medio y largo plazo terminan siendo más rentables”, explica. “Al empresario no le queda otra opción que estar concienciado con el asunto ecológico, y no solo por las grandes multas que va a recibir si no lo hace, sino porque va a terminar siendo lo más rentable”.

“Nos jugamos el futuro de nuestros hijos y nietos”

El gran desafío de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, según argumenta González, es llegar a acciones concretas y “mantenernos sensibilizados con lo que pasa en el mundo ahora mismo”. “La elaboración de la Agenda Canaria 2030 fue interesante. Nosotros la imbricamos en el sistema de calidad EFQM, que revalidamos y que a su vez está vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, explica. “A veces, hablamos de estas cosas como si fuesen una entelequia, pero lo importante es mostrar que se puede llegar a acciones concretas para trabajar en ellas, que la agenda es una herramienta fundamental para marcar pautas de cara a un futuro más sostenible y que nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos y nietos”. En cuanto a las “acciones concretas” dirigidas a esos logros, destaca las campañas de Femete con diferentes ONG. Por ejemplo, el compromiso solidario con la tarea humanitaria de Naves de Esperanza (Mercy Ships) o el tendido de cables, conexiones de fibra óptica y otras tareas para Aldeas Infantiles SOS. Aunque a veces la dirección del mundo parezca indicar lo contrario, González confía en el futuro. “Tenemos un Gobierno autonómico que está concienciado con los ODS y le ha puesto mucho trabajo. También observo que el empresariado empieza a comprometerse. Estamos viviendo una época de cambios brutales, pero también maravillosos. Yo sigo siendo muy optimista”, remata.