Los trabajadores del transporte por carretera iniciarán una huelga en la provincia de Las Palmas este lunes

Los sindicatos que representan a los trabajadores del transporte por carretera, tanto de mercancías como de viajeros, mantienen la huelga intermitente anunciada a partir del lunes en la provincia de Las Palmas tras no haber llegado a un acuerdo con la Federación de Empresarios del Transporte (FET).

Los trabajadores han reclamado en las reuniones que se han mantenido en anteriores fechas una actualización salarial y una revisión de los convenios colectivos, pues que consideran “insostenibles” las condiciones vigentes. Los sindicatos han defendido que “esto no puede esperar más”, ya que están sujetos a unos convenios colectivos “paralizados desde el año 2007 en el caso de mercancías y el 2011 en el caso de discrecional”.

“Los empresarios siguen instalados en la actual situación, no nos hacen propuestas y lógicamente esto no puede seguir así. No hay otra alternativa que convocar una medida de presión”, explicó el pasado 25 de septiembre el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, Juan Miguel Suárez.

Tras la reunión que han mantenido este viernes las dos partes, el presidente de la FET, José Agustín Espino, ha manifestado a EFE que no entiende la posición de los sindicatos, ya que la propuesta que les han presentado de subida salarial se asemeja bastante a lo que exigían y supone un incremento de un 28% entre este año y 2027.

Se les ha propuesto firmar un convenio colectivo con vigencia hasta 2027 y con una subida salarial progresiva que recoge los atrasos que se les adeuda; este año sería de un 6%; en 2024, del 8%; y el resto se repartiría en las siguientes anualidades, ha precisado Espino.

Se trata de unas subidas por encima del convenio estatal, ha recalcado Espino, quien ha informado de que volverán a mantener una nueva reunión el próximo martes en la que espera que, si los representantes de los trabajadores no reconsideran su postura este fin de semana, lo hagan en el encuentro fijado.

Espino ha mostrado su decepción al no haber logrado un aplazamiento de los paros tras la oferta que se les ha presentado a los sindicatos y evitar así el enorme trastorno que genera la huelga a la ciudadanía.

El presidente de la FET ha confiado en que se cumplan los servicios mínimos fijados ya por el Gobierno de Canarias y ha insistido en que lo ofertado por la patronal “no está muy lejos realidad”, por lo que no entiende que no se haya aplazado.

Los servicios mínimos en el transporte escolar son del 100%, ha indicado Espino, quien ha recordado que son 30.000 trabajadores los llamados a la huelga.