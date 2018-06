El sindicato Sitca anuncia una huelga del personal de prevención de incendios en Gran Canaria

El Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias (Sitca) presentará un preaviso de huelga indefinida de los trabajadores del servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria durante la campaña de prevención de incendios en demanda de mejoras económicas, según ha anunciado este jueves.



La huelga, que "respaldan de forma masiva" esos empleados, según asegura la organización en un comunicado, irá precedida de movilizaciones que "se prolongarán a los largo de todo el verano, afectando fundamentalmente al colectivo de prevención e extinción de incendios de toda la isla", expone.



Sitca afirma que "la sinrazón y la negativa de este Cabildo a buscar una solución a los gravísimos problemas que tiene el colectivo" ha motivado que empleados de ese servicio hayan aprobado un calendario de movilizaciones de protesta, como concentraciones ante la corporación o en actos de sus autoridades, seguido de ese preaviso de huelga.



En concreto, el sindicato acusa a la corporación de "no querer cerrar la firma de un nuevo acuerdo de incendio, donde se regula una gran parte de las condiciones económicas de estos trabajadores, que durante más de un año han intentado llegar a un entendimiento el cual no ha sido posible".



Esa es una de las causas de las protestas, a la que se suma también "el retraso continuado del pago de algunos conceptos económicos, que en algunos casos se elevan hasta varios meses de demora", sostiene.



Además, Sitca señala que se reclama también "poner fin a la precariedad de los trabajadores indefinidos discontinuos, los cuales están reivindicando tener un período de trabajo de entre nueve y diez meses, y no como en esta última campaña, cunado trabajaron cuatro meses, los mandaron al paro y pusieron una subcontrata a hacer el trabajo que tendrían que haber realizado", según relata.