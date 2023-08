El sindicato CSIF denuncia que la falta de personal y de gestión lastran la recogida de residuos en la capital grancanaria

La falta de plantilla, personal que no se sustituye en vacaciones o los problemas de gestión lastran el servicio de recogidas de residuos de Las Palmas de Gran Canaria. Así lo denuncian los representantes del sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en el Servicio Municipal de Limpieza-Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, que manifiesta en un comunicado este miércoles su repulsa por la basura que rodea los contenedores en varias zonas de la ciudad.

El sindicato recuerda que la vecindad muestra de forma contante su malestar a los trabajadores y trabajadoras de este servicio ante la situación. El CSIF aclara que no se debe a una huelga, sino a “una continuada deficiente gestión pública de los recursos por parte del Servicio Municipal de Limpieza, así como la falta de personal”.

“Estas son las principales causas por las que no se pueden atender debidamente con unos servicios básicos a la ciudadanía, ya que las plazas de los trabajadores que causan baja no son incluidas en una OPE”, indica el colectivo que, además, señala que los responsables del Servicio de Recogida no han atendido sus demandas y han optado por ignorar el asunto.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria anunció este martes que ha comenzado un plan de choque de limpieza en varias zonas que requieren especial atención de los cinco distritos y que tienen como objetivo recuperar estos espacios.

La escasez de trabajadores

El CSIF explica que el hecho de no sustituir personal por bajas por Incapacidad Temporal y por el periodo vacacional va en detrimento del servicio de limpieza, “a pesar de haber unas listas de reserva disponibles para este y otros fines”.

El sindicato relata que dicha escasez de personal se cubre a través de horas extraordinarias, pero que la mayoría tiene completas sus horas de jornada legalmente establecidas: “Esto agrava la situación. Además, parte de la plantilla trabaja de lunes a domingo”.

Los trabajadores señalan que esta situación de “desidia continuada en el Servicio Público Municipal” ocurre desde el primer mandato del excalcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo (PSOE), en el año 2015 y reprocha que los argumentos de cara a la ciudadanía de “pérdida de calidad y poca eficiencia” para externalizar el servicio público: “Vemos cómo se continúa cediendo los sectores a la empresa FCC los fines de semana, así como se mantienen los cedidos por la Concejal Inmaculada Medina, con la excusa de la pandemia, para que se mantengan en el tiempo sin concurso ni contrato”.

A su vez, el CSIF hace mención al “acuerdo histórico” que Augusto Hidalgo anunció en 2020 de aumentar la plantilla de 599 a 1.100 nuevos empleados con la entrada en vigor de la Relación de Puestos de Trabajo. En su comunicado, el sindicato remarca las palabras que, por aquel entonces, el alcalde dedicó al asunto: “En beneficio de toda la ciudadanía y para tener una ciudad más limpia. Es algo que obedece a una obligación moral del Ayuntamiento”.

En el comunicado destacan que en una reunión con el concejal de Limpieza y la concejala Delegada de Recursos Humanos, se señaló que “el alto absentismo laboral en el Ayuntamiento ronda el 40%”. Además, el Comité de Empresa le trasladó a las responsables que, por las características de trabajo, los trabajadores del Servicio Municipal de Limpieza-Recogida de Residuos Sólidos Urbanos “deben pasar revisión médica una vez al año y que hace dos que no se realiza”. Otros puntos que señalaron en la reunión es la edad media de los trabajadores, que ronda los cincuenta años; y el exceso de trabajo por falta de personal, pues “la plantilla debería ser de 250 y, actualmente, están cerca de la mitad”.

Desde CSIF, solicitan al consistorio que se solucione la situación y que se plantee “qué servicio de calidad se pretende ofrecer a la ciudadanía”.