El sindicato STEC rechaza las “intimidaciones” a centros educativos canarios en los que se vacuna contra la COVID

El sindicato STEC-IC ha manifestado este jueves su "más enérgica condena y repulsa frente a las graves amenazas que están sufriendo determinados centros educativos canarios en relación con la vacunación pediátrica de la COVID19" tras conocer que un centro educativo de la isla de Tenerife ha tenido que ser desalojado por un anuncio de bomba.

La Guardia Civil desaloja un colegio en Tenerife: "Hemos puesto una bomba para que no vacunen a nuestros hijos"

"Frente a las irracionales posiciones negacionistas, desde el STEC-IC recordamos que la decisión de vacunar o no al alumnado es una decisión que sólo compete a sus familias y que hay que respetar, en un sentido u otro. La vacunación pediátrica no es obligatoria de ninguna forma, siendo las familias las que deben decidir libremente sobre el particular y no bajo la amenaza y la coacción, como una minoría antidemocrática quiere imponer", ha expresado.

El sindicato afirma haber contactado "de inmediato" con el centro afectado para trasladarle su solidaridad y ponerse a disposición de su equipo directivo así como de todo el personal docente y no docente del mismo. "Desde esta organización instamos a la Consejería de Educación y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a actuar con la máxima celeridad y contundencia a fin de esclarecer los hechos señalados y garantizar la seguridad de las comunidades educativas objeto de intimidación, por encima de cualquier otra consideración, como no cabe otra cosa en un estado democrático y de derecho·, ha concluido.

El centro afectado por una llamada avisando de la colocación de una bomba en su interior es el CEIP Isaac de Vega, del municipio de Granadilla, en Tenerife, cuyos alumnos, más de 400, y personal tuvo que ser trasladado a otro colegio mientras la Guardia Civil inspeccionaba las instalaciones.