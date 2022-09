La suerte de los pasajeros atrapados por el temporal de Canarias depende de la compañía aérea y del destino

Caras de cansancio, miradas ansiosas buscando el horario de los vuelos en las pantallas y colas en los mostradores de las principales aerolíneas. Es la estampa que presentaban en la mañana de este lunes los aeropuertos afectados por el temporal de lluvias que dejó a Canarias prácticamente incomunicada este fin de semana. Eurocontrol informaba este domingo de 'Rate' cero para los vuelos con destino a Gran Canaria y Tenerife ante la baja visibilidad. Por ello, ningún vuelo con estos destinos podía salir de su aeropuerto de origen. En 24 horas se cancelaron un total de 540 vuelos y se produjeron 52 desvíos, muchos de ellos a otras islas, por lo que las vacaciones de algunas personas han resultado una auténtica odisea.

Ningún vuelo con destino a Gran Canaria y Tenerife podrá salir de su aeropuerto de origen: Eurocontrol activa el 'Rate Cero'

Saber más

La familia italiana Herranz es una de las afectadas. El padre, artista de circo, explicaba que ayer debía viajar a Bolonia, pero su vuelo fue cancelado y ahora tendrá que coger otra ruta si quieren volver pronto a su país. Cuentan con un pasaje de Ryanair para este lunes hacia Milán y esperan que salga. “Al coste de una noche más en Gran Canaria, se le suma que tenemos que desplazarnos desde Milán a Bolonia”, señalaba apenado junto a su pareja y su hijo. De momento, han gastado 200 euros más de lo previsto y desconocen por ahora si la compañía les compensará de algún modo. A Hannover viajaba una pareja de alemanes, que celebraban que su vuelo sí que saldría a medio día de este lunes, pero ayer tuvieron que regresar al hotel en vista de que no podían viajar y pagar 50 euros más por persona.

Los vuelos a Madrid son los que más quejas acumulaban ante el mostrador de Air Europa este lunes. Allí se formaron importantes colas sobre las 11.30 de la mañana por las cancelaciones de este lunes. “No entendemos que si el temporal ya pasó, por qué tenemos que quedarnos aquí un día más. Somos autónomos y estamos perdiendo un día de trabajo”, decía una pareja que se tiene que dirigir a Valladolid, donde residen, una vez aterricen en Madrid. “Hemos tenido que cancelar el AVE y de aquí no nos vamos hasta que la compañía nos dé una solución”, señalaban. A Burgos iba otra pareja muy afectada también por este cambio. En la misma cola, otro afectado enseñaba los papeles de su itinerario de viajes. Su plan era aterrizar este lunes en Madrid y allí viajar a Turquía a vivir sus esperadas vacaciones. “Gracias a que la agencia me ha dicho que me cambia todo de fecha”, afirmaba.

Al mostrador de Iberia, poco a poco iban llegando afectados. “A mí me han dicho que me cambian el vuelo para el 2 de octubre”, se quejaba una mujer muy angustiada. Justo detrás de ella aguardaban dos jóvenes que debían haber llegado ayer a Gran Canaria. Desde este domingo han vivido una auténtica odisea. Su vuelo, procedente de Barajas, fue desviado a Fuerteventura ante la imposibilidad de aterrizar en Gran Canaria. .

Una vez en el aeropuerto, los jóvenes aseguran que les informaron de que podían quedarse en el avión y regresar a Madrid o quedarse en Fuerteventura con el alojamiento incluido. Sin embargo, no recibieron ni lo uno ni lo otro, tan solo un vale de seis euros para comer. “A las 16.30 nos dijeron que no había hotel para todos”, subraya la joven. Quien decidió cancelar las vacaciones y regresar a Madrid se encontró con que finalmente no saldría el vuelo y quienes prefieron la opción de quedarse en esa isla, tuvo que pagarlo de su bolsillo o escoger la opción de estos jóvenes: venir en barco hasta Gran Canaria. “Nos gastamos 100 euros en un taxi desde el Aeropuerto al Puerto y después 60 euros cada uno en un billete de ferry”, lamentan.

Se quedarán toda la semana en la isla, aunque apuntan que han disfrutado un día menos de sus vacaciones, el alquiler del coche les saldrá más caro porque ya no disponen de la oferta de siete días y a ello se le suma los gastos de este domingo en Fuerteventura. Ahora, intentarán que se les compense por los perjuicios ocasionados. Otra pareja residente en la isla pero que pensaba volar hoy a Madrid también se encontraba con su vuelo cancelado y sin opciones de poder viajar en una fecha cercana.

A Fuerteventura también llegó la plantilla del CD Tenerife este domingo, que no pudo aterrizar en Tenerife Norte. El vuelo que transportaba al equipo desde Madrid estuvo en condiciones de hacerlo en su destino original hasta unos veinte minutos antes de tomar tierra, cuando el comandante del avión fue informado de la imposibilidad de hacerlo. Finalmente, los jugadores tuvieron que pernoctar en Fuerteventura.

Miles de personas atrapadas en la Península

El cierre de los aeropuertos canarios afectados por el ciclón Hermine sorprendió también a miles de personas en la Península tratando de llegar al Archipiélago este domingo. En el caso de Madrid, la cancelación masiva de todos los vuelos generó colas en todas las terminales pero un desigual trato a los pasajeros, según fuera su compañía aérea y, por supuesto, según la categoría de sus billetes.

Mientras Iberia organizó el domingo por la tarde-noche cenas, traslados y alojamiento para su pasaje de los vuelos con destino a Canarias, Air Europa se limitó a distribuir a sus clientes entre los vuelos ya programados, casi todos con alta ocupación previa, lo que generó que las primeras personas de la larga cola formada ante la ventanilla de la compañía en la zona de facturación de la terminal T2 fueran las primeras en acceder a las primeras plazas libres en los vuelos del lunes y la inmensa mayoría tuviera que conformarse con viajar 48 o 72 horas más tarde.

Las más de 250 personas del vuelo UX9164, con destino a Gran Canaria, que tenía programada su salida a las 15.05 del domingo fueron burladas por el personal de Air Europa con la promesa de que se les facilitarían hoteles y traslados a esos hoteles si acudían primero a las oficinas en la zona de facturación, para lo cual había que abandonar la terminal de embarque, para luego decirles que la solución a sus reclamaciones estaba en la zona de llegadas, para lo que un empleado de la compañía los condujo en excursión y tuvo que franquearles el paso a esa zona restringida del aeropuerto.

A ninguna persona de ese vuelo, ni siquiera a las que viajaban en primera clase, se les ofreció por parte de la compañía ninguna solución que no fuera la de ubicarla en otro vuelo de la compañía. Nada de manutención, alojamiento o traslado a Madrid. Por supuesto quedó descartado para el pasaje cualquier tipo de indemnización dada la naturaleza de la cancelación de los vuelos: motivos meteorológicos.

Muy al contrario que lo que ocurría casi a la misma hora en la terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suárez, donde el pasaje de la compañía Iberia con destino a Gran Canaria, Tenerife y La Palma recibía un trato muy distinto. Además de ofrecerle un tentempié alimenticio, se les proporcionó alojamiento y las personas con tarjeta de fidelización de Iberia fueron alojadas en el hotel Meliá Castilla (cinco estrellas), para lo cual se les proporcionó transporte en una guagua. El pasaje fue colocado en listas de espera de los vuelos de este lunes o acomodado en los sucesivos vuelos de la compañía con destino a las Islas. Iberia también corrió con el importe de los taxis de regreso a Barajas.

Afectado por la cancelación de un vuelo de Air Europa también quedó la plantilla de baloncesto en silla de ruedas del BSR ACE Gran Canaria. Su entrenador denunciaba en Twitter que la compañía canceló el vuelo y no entendió la situación especial del equipo, al no reubicarlos en el vuelo del día siguiente y no ofrecerles comida ni alojamiento. “Inoperante, inadmisible. Si podemos, nunca más con ustedes”, aseguraba Jonay Carballo, que este lunes ha explicado en Radio Marca que ahora la plantilla se encuentra en un hotel costeado por ellos mismos.

Gracias @AirEuropa por cancelar el vuelo y no entender nuestra situación especial y no reubicarnos en el vuelo de mañana por la mañana, por no darnos comida, por no ofrecer alojamiento ... Inoperante, inadmisible. Si podemos, nunca más con ustedes. pic.twitter.com/un84CcrblY — Jonay Caraballo (@CaraballoJonay) 25 de septiembre de 2022

También se han producido diferencias entre las compañías en cuanto a vuelos de refuerzo para hacer frente a esta contingencia. Esta tarde saldrá uno de los vuelos de Iberia de Madrid con destino a Gran Canaria, mientras que el de Air Europa tendrá que esperar al martes. Este periódico se ha puesto en contacto con Iberia y Air Europa para conocer qué alternativas han ofrecido a los pasajeros, pero aún no ha recibido respuesta.

Los vuelos interinsulares han ido recuperando la normalidad a lo largo de este lunes. La compañía Binter ha informado de que con la alerta meteorológica ha cancelado 48 vuelos y se recupera la operativa en los aeropuertos, manteniéndose por ahora suspendidos los que tienen origen o destino La Palma, al menos hasta las 13.00 horas.

En Tenerife Norte se han producido muchos problemas para volar a Barcelona, hacia donde no hay vuelos hasta dentro de una semana incluso. El Hierro, una isla con menos recursos alojativos, el Cabildo ha colaborado en la búsqueda de alojamiento para las personas allí atrapadas.