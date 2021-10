Por qué la vacunación frente a la COVID en Canarias se ha estancado en un 84% de población inoculada

El ritmo de vacunación en Canarias se ha frenado significativamente en las últimas semanas. Según los datos publicados por la Consejería de Sanidad del Gobierno regional, el miércoles pasado, 6 de octubre, el 84,73% de la población diana (a partir de los 12 años) contaba con al menos una dosis de la vacuna. Para este lunes, 11 de octubre, el cambio ha sido mínimo, llegando al 84,84% (1.663.484 personas). En todo el Archipiélago, entre ese día y el domingo, se inocularon tan solo 5.953 dosis. Muy lejos queda aquel 26 de julio de récord, cuando se inyectaron 68.017 en una sola jornada.

Pese a todo, Begoña Reyero, enfermera coordinadora de la estrategia de vacunación contra la COVID-19 en las islas, asegura a este periódico que no todo está perdido, que "no se ha tocado techo". El equipo técnico y sanitario aspira alcanzar el 90 o 95% de población inmunizada en Canarias. "En las islas el porcentaje de reticentes puros a cualquier vacuna apenas llega al 5%", adelanta, aunque en el caso del coronavirus, "esta cifra puede incrementarse, al tratarse de una situación nueva".

El resto, ese 10% que sigue sin animarse a vacunar, corresponde a personas ilocalizables, que viven en el extranjero o estudian en otros países, aunque siguen censados en las islas; a personas que no pueden vacunarse por prescripción médica; y a personas que tienen miedos o dudas sobre la vacuna. "Es en este punto en el que seguimos trabajando, llamando casa por casa, intentando convencer a la ciudadanía", continúa.

La educación sanitaria está siendo clave, pero el proceso es laborioso y los resultados llegan lento. "Desde los centros sanitarios se va localizando a los que no se han vacunado. Sus médicos de cabecera intentan explicarles por qué es recomendable hacerlo, en las citas y por teléfono. También es clave la labor desde pediatría, avisando a los niños que cumplen 12 años que ya pueden vacunarse. Hay toda una logística montada", explica Reyero.

Pese a todo, el porcentaje para los sanitarios "no es malo", aunque Canarias sigue a la cola si se le compara con el resto de Comunidades Autónomas: solo está por encima de Baleares, Ceuta y Melilla en cuanto a población con al menos una dosis (84,84%), y muy por debajo de la media nacional, que roza el 90%, cifra que ya han superado 11 comunidades, siendo Galicia, con el 94% de población diana con al menos una dosis, la que encabeza el ranking. En cuanto a la inmunidad, ya con una media nacional del 88%, el Archipiélago apunta un porcentaje de 83,08% (1.629.078 personas).

"Estamos satisfechos. Se ha realizado un buen trabajo y el porcentaje de ahora no es malo", aclara Reyero. "El problema de Canarias, al igual que de Baleares, reside en el censo de la población: hay un alto porcentaje de canarios censados que no viven en las islas". Si se descartara el porcentaje de esa población que no se puede localizar, Canarias escalaría posiciones en el ranking, explica.

Se mantienen los puntos de vacunación masivos

Pese al frenazo, no se tiene previsto cerrar los centros de vacunación masiva ni en las islas capitalinas (Recinto Ferial y Magma, en Tenerife, o Expomeloneras en Gran Canaria) ni en el resto de islas, excepto La Palma, donde la catástrofe volcánica ha obligado a paralizar la actividad en el Pabellón Municipal de El Paso, aunque se mantiene en los centros de salud y el Hospital.

"Estamos intentando mantener los puntos de vacunación, aunque sí se ha planteado cerrarlos", añade Reyero. Los técnicos y sanitarios esperan a que el Ministerio de Sanidad tome una decisión con respecto a la tercera dosis para los mayores de 70 años, que se daría a conocer el 25 de este mes, para tomar la determinación de cerrarlos o no. Por ahora, se ha reorganizado el equipo y los horarios.

En cuanto a la tercera dosis, Canarias ya ha logrado inocular a todos los mayores que viven en residencias y a los inmunodeprimidos.

Las vacunas restantes, en la nevera

La coordinadora de la estrategia de vacunación en Canarias explica a este periódico que todas las dosis que no se han inoculado se encuentran bien protegidas, "congeladas, como en el caso de Moderna, o ultracongeladas, en el caso de Pfizer".

Asimismo, indica que no se prevé recibir nuevas dosis de AstraZeneca y Janssen, por lo que el proceso de optimización y control es exhaustivo. "Se van descongelando según la agenda de citas, con el objetivo de utilizar todas y no desechar ninguna", concluye.

Según la Consejería de Sanidad, con datos de este lunes, 11 de octubre, la vacunación se encuentra así en los distintos grupos etarios:

–Grupo 8. Personas entre 60 y 65 años: 83,12% con al menos una dosis y 66,42% con pauta completa.

–Grupo 9. Personas entre 50 y 59 años: 96,28% con al menos una dosis y 97,09 con pauta completa.

–Grupo 10. Personas entre 40 y 49 años: 60,14% con al menos una dosis y 78,47 con pauta completa (se incluyen inmunizados con Janssen que es una vacuna de una sola dosis).

–Grupo 11. Personas entre 30 y 39 años: 65,66% con al menos una dosis y 61,84 con pauta completa.

–Grupo 12. Personas entre 20 y 29 años: 61,40% con una dosis y 56,90 con pauta completa.

–Grupo 13. Personas entre 12 y 19 años: 77,77% con una dosis y 75,24 por ciento con pauta completa.

Los grupos del 1 al 7 (residentes y personal sanitario y sociosanitario de residencias; personal sanitario; grandes dependientes y cuidadores principales; personas vulnerables; colectivos con función esencial como docentes y policías y personas con condiciones de muy alto riesgo) se encuentran ya vacunados con dos dosis entre el 99,5 y el 100%.