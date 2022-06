La Policía Nacional alerta de las estafas en alquileres vacacionales e indica cómo evitarlas

La Policía Nacional ha alertado este jueves de las posibles estafas que pueden darse en alquileres vacacionales y ha recordado una serie de consejos para evitarlas de cara al período estival, cuando aumentarán las reservas en esta modalidad alojativa, en claro auge.

Ser previsores a la hora de reservar supone una ventaja a la hora de poder optar a los espacios más demandados y a precios competitivos, explica el cuerpo armado. Sin embargo, dejarlo todo para última hora puede provocar, debido a las prisas y al miedo a no encontrar una buena opción, que se produzcan algunos incidentes. Estos hechos pueden afectar especialmente a quienes no están habituados a reservar una casa por Internet o a quienes no conocen el funcionamiento de la plataforma, ya que pueden verse afectados por enlaces o informaciones falsas, añade.

Con el objetivo de que los usuarios reserven con tranquilidad y encuentren un anfitrión de confianza este verano, la Policía Nacional, Airbnb y Confianza Online han trabajado conjuntamente para que los huéspedes puedan estar en alerta para detectar y evitar el fraude.

Algunas de las señales y consejos para evitar estafas al reservar las vacaciones de verano son:

Cuidado con los mensajes con enlaces sospechosos. No hagas clic en los enlaces incluidos en correos electrónicos que no te inspiren confianza. Pueden contener enlaces a páginas web falsas que imitan el diseño de Airbnb para intentar robar información personal o infectar los dispositivos.

Desconfía de las ofertas que son demasiado ventajosas para ser verdad. Si un propietario quiere hacer demasiados cambios durante el proceso de reserva (ofrece pagar de manera diferente, envía direcciones de contacto que no coinciden con el anuncio, ofrece un anuncio diferente que no estaba en la página, etc.) podría existir detrás un delincuente que quiere evitar su localización. Para evitarlo, la Policía recomienda buscar anuncios que tengan muchas evaluaciones positivas y leerlas atentamente. Esto permitirá detectar si hay algún aspecto negativo que señalen varios huéspedes. También se puede comprobar que la identidad del anfitrión y otros datos de la cuenta han sido verificados o confirmados.

Comunicación y pago, siempre en la plataforma. Si se pide un depósito o una transferencia bancaria, si se dan una factura en PDF o en papel o se ofrece un descuento por pagar fuera de la plataforma, hay que desconfiar, dice la Policía. Hay que prestar especial atención a si esa persona propone utilizar para el pago empresas que normalmente se dedican al envío de dinero, cheques bancarios, giros postales. Si sugieren métodos de pago fuera de la plataforma, lo más seguro es que pretendan realizar algún tipo de fraude.

Sospechar de un tono urgente o de las incoherencias por parte del anfitrión. Los estafadores suelen intentar apresurar o presionar a los huéspedes para reservar, muestran incoherencias en el idioma en el que se expresan y en sus nacionalidades, zonas de residencia o prefijos de teléfono, así como en el texto del anuncio del alojamiento. La Policía recomienda no dejarse influir por esa presión, y, antes de decidir el alojamiento, leer atentamente el perfil del anfitrión, los comentarios de huéspedes anteriores y, por ejemplo, utilizar el comparador de imágenes del que disponen los principales motores de búsqueda de Internet para comprueba si las imágenes corresponden con diferentes alquileres ubicados en distintas zonas geográficas.

La Policía Nacional recuerda que se sospecha haber sido víctima de una estafa, es importante denunciar los hechos para que se pueda investigar