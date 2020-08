El Cabildo subraya que el acuerdo sobre el tren del Sur es "una oportunidad, pero la prioridad es combatir la crisis por la pandemia"

"Para el Cabildo de Tenerife sigue sin ser prioritario el proyecto del tren del sur, lo prioritario es combatir la crisis derivada de la pandemia, pero sí es nuestra responsabilidad impulsar la iniciativa cuando se da la oportunidad", subraya su vicepresidente primero y consejero insular de Carreteras, Movilidad e Innovación, Enrique Arriaga, al referirse al acuerdo para solicitar al Estado la inclusión de ese proyecto en el Plan de Recuperación diseñado por la UE para reparar los daños económicos y sociales provocados por la COVID-19, y dotado con 750.000 millones de euros a invertir entre 2021 y 2027. Arriaga asegura que se trata de unas inversiones europeas específicas para infraestructuras de este tipo y el proyecto se encuentra en un nivel de avance "que le permitiría acceder a esos fondos, no intentarlo y renunciar a ellos sería una dejadez, no un cambio de prioridades".

Responde así el vicepresidente a las críticas -como las formuladas desde el Partido Popular tinerfeño- sobre supuesta improvisación y falta de criterio en esta materia por parte del equipo de gobierno de la Corporación insular. "No se ha cambiado de opinión. La prioridad sigue siendo resolver las necesidades derivadas de la pandemia". Entiende que obtener recursos en el actual escenario de crisis no es nada fácil, por lo que la "posibilidad que se abrió a través del Ministerio de Fomento" es positiva. "Lo irresponsable es renunciar" al acuerdo, apostilla.

El Gobierno de Canarias y los cabildos de Tenerife y Gran Canaria decidieron el pasado lunes promover los proyectos de ferrocarril en ambas islas como motores de generación de empleo y para favorecer la transición ecológica a través de la movilidad sostenible. Con este objetivo el Gobierno de Canarias solicitará al Estado que se incluya a ambos proyectos, con una dotación superior a los 3.850 millones de euros, en el plan de fondos europeos para reformas e inversiones.

El proyecto de la isla de Tenerife comprende la ampliación de la línea 1 del tranvía metropolitano hasta el aeropuerto del Norte, y por otro lado, el ferrocarril del sur de la isla. Este último proyecto está diseñado con siete paradas y un recorrido de unos 80 kilómetros, pretende unir Santa Cruz de Tenerife y Adeje en unos 45 minutos, con una frecuencia de paso de 15 minutos. La demanda estimada es de 67.000 personas al día y la inversión de 2.200 millones de euros.

Enrique Arriaga precisa que dentro del mismo proyecto del tren hay actuaciones más importantes, como sería la fase 1 correspondiente al corredor del Sur entre San Isidro, en Granadilla, y Adeje.

Cambio de rumbo

Como "cambio de rumbo del gobierno en la institución insular" sobre el proyecto del tren del Sur había calificado el Partido Popular en el Cabildo de Tenerife la intención de participar de esos fondos. El hecho de que tanto el presidente del Cabildo, Pedro Martín, como el vicepresidente Arriaga hayan expresado anteriormente que el tren no es una prioridad es demostración, insistía el PP en un comunicado, de la "falta de hoja de ruta", al pasar "a ser de nuevo una prioridad".

El consejero Popular Manuel Fernández, opina que “la situación económica que atraviesa Tenerife" requiere de otro gobierno que "tenga claras las actuales necesidades de nuestra sociedad, que pasa actualmente por una de las peores crisis económica de la historia”. A juicio de Fernández, “el gobierno del Cabildo, presidido por Pedro Martín, es un barco a la deriva, que demuestra a golpe de titulares vacíos, que no tiene un proyecto riguroso para el desarrollo presente y futuro de Tenerife”.

En línea con ese análisis, Fernández afirma que “el Partido Popular no entiende que las administraciones inviertan cantidades millonarias en infraestructuras que no van a solucionar los problemas históricos de movilidad en Tenerife, ya que se trata de proyectos que no estarían al servicio del usuario en menos de 20 años, y que se priorice este tipo de obras a otras como el verdadero cierre del anillo insular, en el tramo que discurre entre Los Realejos e Icod de Los Vinos, que hemos reclamado en numerosas ocasiones, para evitar los colapsos de tráfico en el Norte de la Isla”.

Desde las filas de Coalición Canaria también han esgrimido el mismo argumentario. El portavoz de CC-PNC en el Ayuntamiento de La Laguna, José Alberto Díaz, está seguro de que los responsables del Cabildo de Tenerife “nos han vuelto a engañar a todos los laguneros y laguneras con la ampliación de la línea 1 del Tranvía a Los Rodeos”. Díaz recuerda hoy que a mediados de junio, el presidente, Pedro Martín, anunció que dejaba aparcado el proyecto del tranvía a Los Rodeos, pero “ahora acuerdan que reactivan el proyecto, y además asegurando su vicepresidente, Enrique Arriaga, que el proyecto se encuentra avanzado cuando ni siquiera ha realizado la campaña informativa que anunciaron, ni la consulta popular pertinente, por lo que nos tememos que de nuevo quieren imponer su criterio a los laguneros y laguneras; hay razones suficientes para afirmar que nos han mentido una vez más y que nos volveremos a oponer”.

Díaz se entiende como "prioritaria" la construcción del tren al Sur de Tenerife, "pero no la obra que quieren hacer atravesando el casco lagunero, por lo que volvemos a reiterar que se paralice esta opción y se busquen nuevas alternativas”, añade Díaz. “Nos han vuelto a mentir y en pleno agosto, cuando saben que buena parte de la ciudadanía está de vacaciones, reactivan de nuevo este proyecto”.