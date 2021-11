Kevin Herrera presenta en el Círculo su obra ‘Jaulas de Rabia Parte I’

El Círculo de Amistad XII de Enero acogerá el viernes 26 de noviembre la presentación del libro ‘Jaulas de Rabia’ de Kevin Herrera. La cita tendrá lugar en el teatro de la sede del Recreo en la calle Ruiz de Padrón de Santa Cruz, a partir de las 19.30 horas.

El acto será presentado por el escritor y ‘bestseller’ Ángel Reyes e Isaías Valle, fundador y director ejecutivo de Romeo Ediciones. Igualmente se contará con la actuación del cantante Álvaro Gamboa. La entrada será libre previa inscripción con limitaciones de aforo y estricto cumplimiento de las medidas sanitarias anti Covid-19.

Kevin Herrera, escritor y guionista, debuta en la novela con ‘Jaulas de Rabia Parte I’ de la Saga Inekaren. En la década de 1350 un cacique castellano labra su fortuna y prestigio mediante la explotación de esclavos. Lo que no sabe es que entre sus huestes de prisioneros se encuentran cuatro aborígenes procedentes de un archipiélago repleto de incertidumbres, las cuales están más arraigadas en el más singular de ellos.

“Mi saga se compone de ocho novelas divididas cada una en dos o más partes. En concreto ‘Jaulas de Rabia’ fue dividida en dos partes, de las cuales la primera es la protagonista por así decirlo del tema que nos ocupa, así como la que abre camino a la saga en sí”, explica el autor.

“La inspiración, tanto para ‘Jaulas de Rabia Parte I’ como para la saga de Inekaren en sí viene desde mis más humildes comienzos en esta vida. He tenido la suerte de nacer en un hogar donde pude crecer alimentándome de las historias y leyendas más fascinantes de nuestra cultura ancestral aborigen, cultura que a su vez no ha sido debidamente divulgada ni protegida como el patrimonio único que es, por lo que he crecido con la visión de aprender todo lo posible sobre nuestro legado aborigen canario y protegerlo tan correctamente como pueda”, señala Kevin Herrera.

Para el autor “esta novela y la saga que se esconde tras su telón de fondo es la muestra de un sentimiento honrado y verdadero: amor. Amor por nuestras Afortunadas y por su historia. Desde la temprana edad de siete años he adquirido el férreo gusto por la escritura y tuve claro que la primera obra que debía mostrar al mundo tenía que ser originaria de las islas que me han visto nacer, caer y crecer. La saga de Inekaren, una fusión hegemónica y equilibrada entre la historia prehispánica canaria y la temática épica y legendaria de las novelas de fantasía más recurrentes, es un tributo que va desde mi corazón hasta los lectores”.

‘Jaulas de Rabia Parte I’, editada en tapa blanda, consta de 284 páginas, destacando como dato adicional que es mayor en volumen que la segunda parte ya que es la que nos arroja un atisbo de luz sobre la tonalidad con la que comenzará la saga.

‘Jaulas de Rabia’ estará disponible en formato físico a partir del 26 de noviembre para quienes acudan a la presentación del Círculo de la Amistad y en librerías a partir del 3 de diciembre. Asimismo, la novela ha podido ser adquirida en preventa mediante vía electrónica para recogerla posteriormente en la presentación o ser enviada por correo al comprador.