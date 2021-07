Nuevo colapso en Anaga: cerrado el paso hacia las playas por la gran afluencia de visitantes

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha procedido este sábado, 17 de julio, al cierre de varias carreteras dentro del Parque Rural de Anaga debido a la gran afluencia de vehículos en la zona.

Según ha informado el cuerpo policial en su perfil de Twitter, se ha realizado un corte de la vía entre la TF-12 y la TF-134 hacia Taganana, salvo para los vecinos, justo antes del túnel y "para evitar el acceso de más vehículos a las playas de Anaga".

La @PoliciaLocalSC va a cerrar el paso de vehículos, salvo a vecinos, en el cruce de la (TF-12) hacia Taganana (TF-134) antes del túnel para evitar el acceso de más vehículos a playas de Anaga. #PlayasSantaCruz — Policía Local (@PoliciaLocalSC) 17 de julio de 2021

Previamente, el Centro de Coordinación Operativa Municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (CECOPAL) ha había informado de que el tráfico en la costa de Anaga estaba siendo "complicando" en la zona de las playas de Roque de las Bodegas, Almáciga y Benijo. A esas labores de control, según ha indicado la Policía, se han sumado unidades de la Guardia Civil para intervenir en las vías competencia del Cabildo.

Se suman a labores de apoyo y control del tráfico en las playas de Anaga patrullas de @guardiacivil para intervenir en vías de competencia @CabildoTenerife en la zona. #PlayasSantaCruz @evebruler @DistritoAnaga — Policía Local (@PoliciaLocalSC) 17 de julio de 2021

Situación complicada de tráfico ahora mismo en playas de Anaga. La @PoliciaLocalSC va a limitar el acceso de vehículos a la zona, únicamente podrán pasar vecinos. Afecta a playas Roque de Las Bodegas, Almáciga y Benijo. #PlayasSantaCruz pic.twitter.com/63Bo3I4ZtV — CECOPALSC (@CECOPALSC) 17 de julio de 2021

Sin embargo, algunos vecinos y comercios de la zona han protestado porque esta medida perjudica a los negocios, principalmente restaurantes, ubicados en esas poblaciones ya que los clientes no pueden llegar hasta allí.

Estamos en época de ir a la playa, no es una sorpresa para nadie que la ciudadanía acuda en masa -más aún con el buen tiempo- a la costa de #Anaga.

Equipo de @santacruz_ayto, ¿lo de prever inconvenientes, a vecinos/as y empresarios/as de la zona, pa cuándo? https://t.co/BV8N7Wufkq — Tino Guzmán.·. (@tino_guzman) 17 de julio de 2021

Pero esta situación en las vías de Anaga no es nada nuevo, sino que más bien se trata de un episodio recurrente al que no se ha puesto solución. El pasado mes de septiembre, por ejemplo, se produjo un importante atasco en las vías del Parque Rural. En ese momento, la concejala tránsfuga de Ciudadanos, Evelyn Alonso, responsable de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, afirmó que "una de las soluciones es poner pilonas para que no se pueda aparcar" y que se trata de "un tema bastante complejo en cuanto a competencias". Las pilonas, dijo, "son sencillas de colocar, no requiere mucho trabajo y se pueden tener antes de que se vuelva a producir (el caos) en otro puente o en otro día en la que las personas quieran disfrutar de las playas de Almáciga". Alonso también dijo que había que hablar con el Cabildo para adoptar medidas en las carreteras. Sin embargo, en aquel episodio, Tomás Félix García, director de Carreteras del Cabildo, matizó que “ya se tuvo una reunión con la anterior Corporación [cuando era alcaldesa Patricia Hernández, del PSOE] en la que estuvo presente la Policía Local, técnicos de la Gerencia de Urbanismo, de Vías y Obras, así como del área de Medio Ambiente municipal y del Cabildo, técnicos del área de Carreteras y del parque Rural de Anaga, un encuentro en el que se concretaron un montón de soluciones, muchas de las cuales quedaron en manos del mismo Ayuntamiento de Santa Cruz”.

Ahora han pasado casi diez meses y no hay pilonas ni ninguna otra medida, más allá de cortar la vía y, por tanto, el acceso de los potenciales clientes a los negocios de la zona.