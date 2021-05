Regresa Ficmec por todo lo alto y con grandes estrenos nacionales de cine medioambiental

El Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec) iniciará su vigésimo tercera edición el 26 de mayo con casi un 50% de películas que se estrenan en España, tras un año complejo por el parón en los rodajes, y con el aliciente de que la recaudación irá íntegra a un proyecto de conservación en Nigeria.

El director del festival, David Baute, ha subrayado este lunes en la presentación del certamen que, pese a las restricciones de la pandemia, este año se ha podido volver a celebrar el Ficmec en sus fechas habituales y con una programación de calidad en la que destacan como estrenos el de la película de inauguración, The Magnitude of all Things, de la canadiense Jennifer Abbott.

En ella Abbott enlaza historias sobre el cambio climático con retales de la pérdida de su hermana, y deja entrever paralelismos íntimos entre el dolor personal y el del planeta Tierra.

Otro de los estrenos en España será la cinta polaca The Whale from Lorino, del polaco Maciej Cuske, que cuenta cómo vive una tribu siberiana en Chukotka (Rusia).

También se proyectará Fireball: visitantes de mundos oscuros, la última colaboración entre Werner Herzog y Clive Oppenheimer, quien estará presente en el festival.

El Ficmec comenzará su vigésimo tercera edición en Garachico del 26 al 30 de mayo, en los espacios de la glorieta de San Francisco y la trasera del Ayuntamiento, y del 3 al 5 de junio se trasladará a Buenavista del Norte, en la plaza General Eulate, lateral de la iglesia de Los Remedios.

En Buenavista casi el 50% de la programación es estreno nacional, como Descent, que cuenta la historia de la buceadora holandesa de apnea en hielo Kiki Bosch, en las aguas más gélidas del mundo sin equipación como terapia para un trauma y como inspiración para otros.

El siguiente estreno será Piano to Zanskar, que relata cómo Desmond O’Keeffe, un afinador de pianos de 65 años, decide transportar un piano de 100 años desde Londres a una escuela primaria en el Himalaya.

El último de los estrenos nacionales en Buenavista del Norte será Playing with Sharks, de Sally Aitken, que cuenta la historia de Valerie Taylor, una fanática de los tiburones y un icono australiano, una marinera inconformista hecha a sí misma como intrépida buceadora, cineasta y conservacionista.

Durante el festival se podrán visionar 14 largometrajes y 14 cortometrajes de carácter medioambiental, entre ellos la ganadora del Oscar Nomadland, seleccionada antes de que comenzase su trayectoria de galardones, y se centrarán los debates en la etiqueta #especieinvasora, o cómo el ser humano es una de las especies potencialmente más peligrosas para el medio ambiente.

Los Premios Brote de esta edición se destinarán a José Benito Ruiz en la fotografía, Miquel Aparici en el apartado artístico, Pedro Luis Pérez de Paz por su trayectoria como botánico en Canarias, Clemente Álvarez en la comunicación y al activismo medioambiental a Rachel Ashegbote, fundadora del proyecto SW/Niger Delta Forest, que promueve la conservación de unas 500.000 hectáreas de ecosistemas salvajes amenazados en Nigeria, y a quien se destinará la recaudación del certamen.

El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, ha subrayado que para el Ejecutivo el festival es "extremadamente importante" por tratar una cuestión, la medioambiental, que en lo que concierne al cambio climático afecta a las islas en primera línea por su fragilidad, y de ahí la estrategia de adelantar en 10 años la descarbonización de la economía.

Alejandro Krawietz, director insular de Cultura del Cabildo de Tenerife, ha destacado al respecto que no es casualidad que haya nacido en la isla el primer festival de cine medioambiental de España, que se fundó en Puerto de la Cruz, y ha incidido en que corresponde de lleno a la estrategia de la corporación insular de que las iniciativas culturales tengan ámbito municipal.

El alcalde de Garachico, Heriberto González, se ha congratulado de que el Ficmec tenga continuidad en una época "dura", ha agradecido el apoyo de las instituciones públicas y de la Fundación CajaCanarias y ha destacado que el festival "tiene un futuro asegurado".

Natacha Mora, coordinadora de Canary Island Film del Gobierno de Canarias, ha manifestado que el certamen brinda la oportunidad al sector audiovisual local de presentar sus trabajos al tiempo que ha indicado que Ficmec acogerá un taller de rodajes sostenibles, lo que incentiva la UE, así como una reunión para fomentar el proyecto de crear una coordinadora de festivales de cine canarios (Animayo, Las Palmas de Gran Canaria y el Festivalito de La Palma, junto a Ficmec).

El director general de la Fundación CajaCanarias, Alfredo Luaces, ha indicado que "montar un festival es fácil, mantenerlo es complicado", y ha mostrado su apoyo a Ficmec "desde la primera edición" porque es uno de los mayores eventos culturales de Canarias, pero también es un elemento que contribuye al empleo y al desarrollo comercial y se ha convertido "en una marca de turismo".