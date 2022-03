El alcalde nacionalista de Santa Cruz de Tenerife, dispuesto a pactar con Vox

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria, se ha mostrado este martes abierto a pactar, si fuera necesario, con Vox si se pone sobre la mesa “un programa de gobierno” y respetando unas “líneas rojas” que no se podrían traspasar.

En declaraciones a Cope Tenerife, Bermúdez ha indicado que “hay cosas de Vox que jamás firmaría” y que tienen que ver con “el respeto a las minorías” y a “determinados derechos que ha costado mucho” conquistar. Sin embargo, ha añadido que si se trata de “abordar determinadas soluciones a determinados problemas cotidianos de una ciudad o una isla, a lo mejor en eso se puede llegar a acuerdos”, ha dicho.

“Ponerle el no o sí categórico a todo eso no procede”, ha dicho el dirigente nacionalista, quien ha insistido en que “habría que ver sobre la mesa un programa de gobierno” y establecer unas “líneas rojas”, como por ejemplo la supresión del estado de las autonomías, algo incompatible con su formación política, de marcado carácter nacionalista. De hecho, en su declaración de principios, Coalición Canaria se define como “nacionalista y progresista y de estructura federal” y se marca como “objetivos fundamentales la consolidación por vías democráticas de la Nación Canaria, así como, el reconocimiento y defensa de su identidad como pueblo soberano integrado en una concepción plurinacional del estado y un firme sentimiento europeísta”. Vox, por el contrario, no solo detesta el Estado autonómico, sino que se ha manifestado reiteradamente contra los partidos de corte nacionalista y contra los principios inspiradores de la actual Unión Europea.

Frente a esta sintonía de Bermúdez con Vox, su partido se ha cerrado en banda a cualquier pacto o acercamiento a Unidas Podemos, y así lo reiteró este mismo martes en otra entrevista en Radio Faycán el secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, que garantizó a los oyentes que no propiciaría un pacto con ninguno de esos dos partidos. En la misma línea se manifestó también Carlos Alonso, el portavoz de CC en el Cabildo de Tenerife, en un debate posterior a las manifestaciones del alcalde en la misma emisora.

José Manuel Bermúdez gobierna la ciudad de Santa Cruz de Tenerife gracias a un pacto con el Partido Popular y una concejala tránsfuga expulsada de Ciudadanos precisamente por incumplir las instrucciones de no respaldar a CC en su vuelta al poder mediante una moción de censura que se fraguó con la renuncia pactada de un concejal electo para que entrara en su lugar la edil que finalmente facilitó una moción de censura hace ahora casi dos años.

El alcalde de Santa Cruz ha protagonizado estas últimas semanas una intensa polémica por su defensa frente a los informes del Gobierno canario en el sostenimiento de los vestigios franquistas que aún hoy perviven en la capital tinerfeña. Es la ciudad canaria con mayor número de elementos del antiguo régimen y la que más atrasada va en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.