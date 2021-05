El Cabildo de Tenerife califica de "absurda" la propuesta de Coalición Canaria sobre vacunar a los turistas a su llegada a la isla

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, considera que la propuesta que ha hecho Coalición Canaria (CC) de vacunar a los turistas que lleguen a la isla “está fuera de lugar” y es "absurda". Asimismo, señala en un comunicado que “a falta de una mejor propuesta en turismo y la carencia total de estrategia turística para Tenerife se les ocurre esto”.

Martín explica que “en estos momentos estamos centrados en vacunar a los residentes de la isla y llegar a toda la población, porque lo que se está haciendo con el dinero público es atender a una situación sanitaria que es prioritaria. Además, lo que preocupa a nuestros principales países emisores de turistas son los casos de COVID que hay en la isla. También por esta razón es tan importante reducir la cifra”.

En segundo lugar, detalla que “cuantos más vacunados tengamos y consigamos reducir la cifra de contagios, más posibilidades tendremos de que nos incluyan en la lista de destinos seguros y se levanten las restricciones de viaje. Por otro lado, parecen olvidar que otros países como Reino Unido –nuestro principal mercado emisor-, tienen una potente campaña de vacunación y no tiene sentido vacunar a quienes van a venir ya vacunados”.

“Estas ocurrencias no me sorprenden –explica Martín- cuando CC critica el número de plazas aéreas de Tenerife sin aportar apenas datos y tergiversando la información o cuando descalifican la estrategia turística del Cabildo para captar turismo en la que todos tendríamos que estar unidos”. Por último, el presidente explica que “estamos vacunando a los más vulnerables, a los trabajadores de riesgo y luego al resto de la población, y lo que debe hacer CC es dejarse de frivolidades ya que el número de dosis de vacunas que llegan a la isla es limitado y se deben administrar con los criterios del Servicio Canario de Salud, y no con propuestas que carecen de fundamento”.