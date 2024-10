Sanción de 60.000 euros a Arona por no renovar el permiso de Costas para tumbonas y otros elementos de playas

Se le van acumulando los problemas al actual gobierno de Arona, compuesto por PP, CC y Más por Arona. A las investigaciones de la Guardia Civil a funcionarios locales por la supuesta apropiación de material en el área de Cultura o el presunto desvío de un trabajador municipal de dinero en metálico de la recaudación de multas y tributos, así como a la resolución de la Agencia del Medio y nuevas denuncias por la nave industrial de Guaza, se une una sanción de Costas al ayuntamiento de 60.000 euros por no renovar la pertinente autorización para la explotación de tumbonas, sombrillas, diversas canchas para practicar deporte en la arena y otros elementos de ocio en cuatro de las principales playas de uno de los municipios más turísticos e importantes de Tenerife.

El expediente sancionador parte del servicio de Costas de Tenerife y la dirección general de la Costa y el Mar, dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (no hay ninguna alusión al traspaso de competencias en la resolución). Tiene fecha de salida del pasado 4 de julio y entra en la Corporación local el 19 de ese mismo mes. Según se explica en este documento, la sanción se debe a que el actual gobierno no materializó en tiempo y fecha la imprescindible autorización de Costas, que resulta intransferible por ser la administración competente, y que sin ese título habilitante no se puede explotar estos servicios en estas zonas de baño, concretamente la playa de Las Vistas (la principal de Arona y una de las referentes de Tenerife), la de Los Cristianos, el charco del Marqués y Playa Honda.

En total, la superficie afectada por estos servicios en las cuatro playas alcanza los 16.926 metros cuadrados. En el caso de Las Vistas, la sanción se refiere a las 1.200 tumbonas instaladas, las 600 sombrillas, ocho patinetes, cuatro tablas de paddle surf y cuatro canchas de 250 metros cuadrados para esta modalidad, así como dos canchas de tenis playa de las mismas dimensiones. En total, el terreno ocupado por estos servicios en la playa principal de Los Cristianos es de 11.212 metros cuadrados.

En el caso de la playa que lleva precisamente el nombre de Los Cristianos, la multa alude a los 4.358 metros ocupados por 300 tumbonas, 150 sombrillas, cuatro chanchas de vóley playa, dos de tenis playa y una escuela de vela. En el charco del Marqués, por su parte, existe una escuela de surf con caseta (con una superficie ocupada de 120 metros) y otra de esta misma actividad sin instalaciones (30 metros cuadrados), mientras que Playa Honda cuenta con 100 tumbonas y 50 sombrillas, dos escuelas de surf con caseta y 20 tablas y otras 4 escuelas de este deporte sin instalaciones en un total de 1.206 metros.

La sanción surge tras una denuncia inicial del 22 de abril de este año del departamento de vigilancia del servicio provincial de Costas y se fundamenta en una supuesta ocupación irregular del dominio público marítimo terrestre por parte del Ayuntamiento de Arona por no solicitar a tiempo y como debía las correspondientes autorizaciones administrativas, con lo que presuntamente se incumple el artículo 91, 101 y 102 de la Ley 22/1998 de Costas y el 192 (letra a) y 209 de su reglamento. El 22 de mayo de este año, el jefe del Servicio Provincial de Costas inicia y resuelve este expediente sancionador.

Además, en la notificación se le recuerda al consistorio que “el infractor está obligado a la restitución de las cosas y a la reposición de su estado anterior en el plazo que se fije en la resolución”. También que existe un plazo de 12 meses para notificar y resolver los expedientes sancionadores y que la administración local tiene 15 días para presentar las alegaciones que considere oportunas desde la notificación de esta multa.

El Ayuntamiento de Arona no ha respondido hasta el momento a la petición de este periódico de publicar su versión de los hechos.