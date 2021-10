Sí Podemos retira una moción sobre cambio climático en el Cabildo de Tenerife al plantear el resto de partidos su apoyo a la regasificadora

Tenerife es una de las pocas islas que aún no ha aprobado una estrategia insular de lucha contra el cambio climático. Por ello, este viernes el grupo Sí Podemos Canarias llevó al pleno del cabildo una moción que tenía como objetivo impulsarla. El texto establecía que la idea era iniciar "el expediente de contratación para la redacción de una Estrategia Insular para la Lucha contra el Cambio Climático en la Isla, a fin contar con la misma en el plazo máximo de un año" y así lo defendió la consejera Ruth Acosta. Sin embargo, cuando la iniciativa estaba a punto de votarse, el partido se vio obligado a retirarla ya que durante su debate todos los partidos mostraron apoyo a una enmienda del PP para instalar en la isla una regasificadora "como transición".

La idea de impulsar el gas como "modelo de transición" no es nueva. Ya en el pleno del pasado mes de mayo todos los partidos, a excepción de Sí Podemos Canarias, apoyaron una moción del PP precisamente en este sentido; construir de una regasificadora en la zona del puerto de Granadilla. Este mismo viernes, de nuevo una consejera del PP, Zaida González reivindicó la utilización del gas en sustitución del fuel-oil y tachó de utópica la idea de la consejera de Podemos de llegar a una realidad 100% renovable.

En concreto, en la enmienda del PP se planteaba que en un pleno anterior "el cabildo ratificó su apuesta por el uso del gas natural con la instalación de una regasificadora que permitiría dejar de emitir un millón de toneladas de CO2 al año" y lo calificó como una "acción de transición" que pondría a la isla en el "buen camino" para una transformación del modelo. Se trata de un modelo, no obstante, que ya ha sido rechazado en otras islas como Gran Canaria y que tampoco cuenta con el respaldo del Gobierno de Canarias. El pasado mes de junio, el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, remarcó que no está prevista ni contemplada en la estrategia hacia la descarbonización la instalación de infraestructuras que transformen el combustible fósil de estado líquido a gaseoso.

Otra postura del PSOE en Tenerife

En el Cabildo de Tenerife, sin embargo, la posición del PSOE es diferente. El consejero socialista Javier Rodríguez apoyó este viernes la moción de Sí Podemos Canarias durante el debate de la iniciativa, pero también la enmienda del PP. "Nos manifestamos a favor. Ha hecho referencia a los acuerdos para adoptar un posicionamiento sobre el suministro que debería tener el ciclo combinado de Granadilla, que fue una instalación que se creó con la vocación de tener una fuente de energía y la que ha tenido no es precisamente la de diseño. El PSOE en aquel debate se posicionó a favor y por tanto seguimos manteniendo el mismo criterio", resaltó.

Javier Rodríguez además señaló que "hay que tener en cuenta que somos un territorio bastante limitado en relación a las emisiones que se producen a nivel global que en la isla de Tenerife es una cantidad testimonial porque nuestro territorio tiene una entidad reducida en relación a la superficie del planeta", pero añadió que se está trabajando en este sentido impulsando por ejemplo el pacto de alcaldes o la oficina de energías renovables. Sobre la primera afirmación, la consejera nacionalista Blanca Pérez (cuya enmienda no contó con ningún apoyo porque el resto de partidos consideró que se trataba de otro debate) se mostró "sorprendida" con las puntualizaciones del socialista y añadió que es necesario realizar acciones de carácter local para cambiar lo global. Pérez fue anteriormente consejera de Medio Ambiente en el Gobierno de Canarias, cuando Fernando Clavijo era presidente y cuya gestión estuvo en entredicho por poner trabas a acciones como el primer centro de la ONU contra el cambio climático en el Archipiélago o su no presencia en la Cumbre del Clima de Marrakech. Durante su intervención este viernes reclamó ficha financiera y que se cuente con los científicos de las universidades canarias.

Enrique Arriaga, como portavoz del grupo mixto, se mantuvo también a favor de la moción de Sí Podemos y de la enmienda del PP. "Estamos de acuerdo con buscar energías de transición", aseguró. En sus discursos todos los grupos justificaron el modelo del gas por que el fuel oil al resultar este más contaminante. Un argumento que no convenció a la consejera de Sí Podemos Canarias, que considera que detrás de la construcción de la regasificadora se ocultan otros intereses.

"Repito, apoyemos la estrategia y veamos cuáles son los resultados y conclusiones, vamos a esperar a que se haga el trabajo de campo", insistió Ruth Acosta, que añadió que "para el impulso de la regasificadora se pueden tener otros intereses, pero no la lucha contra el cambio climático" y recordó que el gas natural está compuesto de metano, que es contaminante.

Finalmente, tras las reiteradas ocasiones en las que los diferentes grupos remarcaron su sí a la enmienda del PP, la consejera de Sí Podemos Canarias se vio abocada a retirar la iniciativa ya que consideró que se estaba corrompiendo su moción inicial. La consejera del PP mostró quejas ante este hecho, pero en el pleno se aseguró que Ruth Acosta estaba en su derecho de retirarla si no se había realizado la votación aún, y que no incumplía el reglamento de la sesión plenaria.