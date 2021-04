Un tuit publicado este jueves por el periodista de Diario de Avisos José Antonio Felipe ha sido el detonante de una agria disputa entre el profesional de la información y el concejal de Urbanismo y del distrito Salud La Salle en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife (PP). En el mensaje, Felipe llamaba irónicamente al popular "subconcejal de deportes", ya que su partido lleva esta concejalía, siendo la responsable la exregatista olímpica Alicia Cebrián.

Felipe reclamaba al concejal "menos Twitter, más trabajo", ante el incremento de personas sin hogar bajo el puente ubicado junto a la piscina Acidalio Lorenzo, en la capital tinerfeña, adjuntando un enlace al reportaje publicado en su medio de comunicación. Sin embargo, esta puntualización no parece haber ofendido al político, sino el uso del término "subconcejal", contestándole en otro tuit: "Cuando quieras tenemos una reunión con la dirección del Diario de Avisos y así me aclaras, mirándome a los ojos, eso de subconcejal. Salvo que lleves temas personales a lo profesional". Una amenaza directa que ha provocado que un gran número de tuiteros y periodistas de Canarias saltaran en defensa del compañero al comprobar que se puede estar atentando contra su libertad de expresión y opinión.

"Mensaje claro a raíz de las opiniones que algunos vierten desde sus redes. Aquellos que pienses que ante los menosprecios y descalificaciones permanentes, me quedo quieto, no. No soy de los que se quedan en silencio ante las injusticias. Y ya está bien", publicó más tarde Carlos Tarife, en clara referencia al debate que se venía creando tras su amenaza.

Es preocupante que un concejal amenace a un periodista pero lo es aún más que varios concejales le den me gusta a ese tweet. — dniel991 (@dniel991) 8 de abril de 2021

.@josefelipem se basta y se sobra para dejar en evidencia a los intolerantes. Lo sé. Pero bueno, en una profesión tan poco corporativa (al contrario de lo que piensa el político amenazante de turno), le mando mi apoyo desde la lejanía. La crítica es imprescindible en democracia. — Jacobo Rodríguez (@JacoboRodriguez) 8 de abril de 2021

O sea, no le gusta lo que expresa una persona y opta por "reunirse" con el jefe. Y le acusa de mezclar lo personal con lo profesional, claro. Los periodistas tenemos opinión propia y recurrir a las empresas periodísticas para que midamos nuestras palabras es querer silenciarnos https://t.co/YX9BSNGXxJ — María Plasencia (@MariamPlasencia) 8 de abril de 2021