Casi 4.500 niños asistirán en Tenerife al VI Concierto de Navidad para Escolares

El puerto de Santa Cruz de Tenerife será el escenario el próximo miércoles 20 de diciembre, a las 10.30 horas, de la VI Edición del Concierto de Navidad para Escolares con el que la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife (OFJT) - Miguel Jaubert invitará a cerca de 4.500 estudiantes procedentes de 40 centros educativos de la Isla a dar la bienvenida a la Navidad.

El acto de presentación del concierto escolar tuvo lugar este martes en el edificio Junta del Puerto y contó con la presencia del presidente de Puertos de Tenerife, Pedro Suárez; el presidente de ACADIM, Javier Lozano; la concejala de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Rosario González; el director territorial de Educación, Adrián Delgado y, por parte de Fundación DISA, Sara Mateos, directora de la entidad.

El espectáculo, que se celebrará en la Dársena de Los Llanos de la capital chicharrera, en el escenario ya montado para el popular Concierto de Navidad, se ha convertido en un clásico en la agenda de actos culturales de la Isla de la mano de ACADIM, Asociación Canaria para la Difusión de la Música (ACADIM), que consigue congregar a miles de escolares para disfrutar juntos no sólo de la música, sino del arte en sus más variadas disciplinas.

Bajo el título “La lámpara musical, llegando a buen puerto”, la OFJT-Miguel Jaubert, dirigida por el maestro José Antonio Cubas, ofrecerá un concierto que aunará el mundo de los cuentos tradicionales del Oriente Medio, con el personaje de Aladdin como protagonista, junto a un paseo por las tradiciones canarias, empleando el arte, música sinfónica, teatro, danza y canto como puente de entendimiento entre culturas y como metáfora de la esperanza.

Para Pedro Suárez “este concierto transmite los principios de cultura y esfuerzo en los más jóvenes. Se trata de un caso de éxito que queremos extrapolarlo al resto del año para que, junto con el Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz, se ponga a disposición de los ciudadanos nuestras infraestructuras y cuenten así con espacios de cultura y ocio más cerca del mar”.

Por su parte, Javier Lozano ha subrayado “la importancia de que tanto las entidades públicas como privadas, aunemos esfuerzos y creemos sinergias de colaboración para colocar la cultura en el epicentro de la sociedad canaria, poniéndola al alcance de las nuevas generaciones”.

Más de 100 intérpretes darán vida a este espectáculo, todos ellos menores, adolescentes y jóvenes músicos, cantantes, actores y actrices, que estarán bajo la dirección teatral de María Díaz Montelongo, además de bailarines y bailarinas del Centro Internacional de Danza de Tenerife, conducido por Héctor Navarro, que un año más vuelve a colaborar con la OFJT-Miguel Jaubert.

Interpretarán un repertorio muy variado, que abarca desde diferentes temas de la popular Aladin (Alan Menken y Tim Rice con arreglos de John Glenesk Mortimer); obras de grandes clásicos como Carmen (Bizet); El Cascanueces (Tchaikovsky) o la Marcha Radetzky (J. Strauss); algunos clásicos navideños como Rudolf (J. Marks, T. Guerrero/arr: Fedor Vrtacn); Santa Tell Me (Ariana Grande/arr: José A. Cubas D); All I Want for Christmas is you (Mariah Carey/arr: José Cubas) o temas tradicionales canarios como Una sobre el mismo mar (Benito Cabrera/arr: P Hoppe) o Islas Canarias (arr.: José M. Tarridas/arr: Peter Hope).

La directora de Fundación DISA, Sara Mateos, ha afirmado que “este espectáculo es una herramienta educativa poderosa ya que son que los propios niños los que hacen música para sus iguales”. Declaraciones con las que coincidió Rosario González, quien aseguró que “supone un aprendizaje educativo que permite dar a conocer a los jóvenes la importancia del puerto y la ciudad”.

Por su parte, Adrián Delgado agradeció poder colaborar este año con el concierto ya que “se trata de un evento único donde educación y cultura se unen”.

Concierto emitido por RTVC

El espectáculo, como cada año, será grabado por Radio Televisión Canaria y posteriormente emitido como concierto de Año Nuevo o de Reyes Magos, según las necesidades de programación, para la audiencia de todo el Archipiélago.

La iniciativa está promovida por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, organizada por la Asociación Canaria para la Difusión de la Música (ACADIM), con la colaboración de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, el área de Cultura, Museos y Deporte del Cabildo de Tenerife, el Área de Educación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Fundación DISA.