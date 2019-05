Sergio Siverio, del colectivo LGTBI+ Diversas: "A veces hay profesores resistentes a que los talleres sobre diversidad sexual entren en las aulas"

¿Cuál ha sido el mayor reto a la hora de educar a la juventud que cursa estudios de Secundaria?

Hay muchos prejuicios que están arraigados en la población y también entre los jóvenes, tal vez hasta con más fuerza en este grupo. Si bien pensábamos que este sector había avanzado y había superado ciertos mitos sobre el colectivo, vimos que hay muchísimo trabajo por hacer.

Muchas veces nuestros talleres son muy emocionales, cosa que promocionamos mucho porque es lo que nos desmarca. De esta manera, cuando uno quiere tocar las vivencias más íntimas de las personas, muchas veces nos desbordamos porque lo que hemos vivido es algo que sigue ahí. Cuando terminamos un taller y se nos acerca un joven para darnos las gracias porque hace una semana había pensado en el suicidio por ser gay, siendo un chico de 14 años en un instituto donde nadie le presta atención y guarda sus problemas bajo la alfombra, vemos que este es uno de los mayores retos a afrontar.

Por lo demás, a veces nos encontramos con profesorado resistente a que esto entre en las aulas, pero siempre es una minoría. "No es tan grave como dicen, lo que dices no es verdad, tal vez están exagerando un poco...". Son ejemplos de lo que nos hemos encontrado, pero insisto que no es la generalidad.

Sergio Siverio, del colectivo Diversas

¿Y con las AMPA han tenido problemas?

Todo lo contrario. Cuando la pibada, como digo yo, vuelve a casa después de un día de talleres y lo comenta en la sobremesa con las familias nos llegan comentarios positivos como "qué bien que se esté educando en todas estas cuestiones".

No dudamos en ningún momento de que haya familias opuestas a que se realicen este tipo de cosas en los centros educativos. No hay más que ver que en el ámbito político hay partidos que respaldan la abolición de este tipo de contenidos por ser una ideología de género. Yo estoy de acuerdo con que es una ideología, pero basada en el respeto más riguroso a los derechos humanos, puesto que los derechos LGTBI lo son.

Quienes no quieran defender los derechos humanos, pues no sé qué hacen en la enseñanza pública. Porque parte de su misión no solo es cumplir con el derecho de los jóvenes a ser educados en cuestiones afectivo-sexuales, sino que es un deber de las instituciones públicas defender este tipo de cuestiones y llevarlas a las aulas.