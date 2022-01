La asociación LGTBI Diversas promueve mociones institucionales para reprobar al obispo de Tenerife

La asociación LGTBI+ Diversas ha informado este martes de que ha enviado a los partidos con representación en el Parlamento de Canarias, en el Cabildo de Tenerife y en los ayuntamientos de la isla una propuesta de moción para reprobar al obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, por su "homofobia reincidente".

Diversas indica en un comunicado que la propuesta contiene como acuerdos la reprobación de Bernardo Álvarez, la condena rotunda por sus declaraciones homófobas, así como el compromiso de no invitar al obispo a ningún acto institucional que se celebre, como muestra de respeto y consideración al colectivo LGBTI+, además de trasladar la moción aprobada al Obispado y a la Conferencia Episcopal.

El presidente de Diversas, Sergio Siverio, ha señalado que "esperamos que esta moción se vaya presentando y aprobando de forma progresiva en las diversas instituciones del archipiélago y municipios de la isla, demostrando así con hechos la unanimidad política en el rechazo a las declaraciones homófobas reincidentes del obispo".

Ha agregado que las "más de 50.000 firmas recogidas a través de la plataforma change.org exigiendo su cese inmediato deben contar con el necesario respaldo institucional y tener consecuencias para un obispo al que no le queda otra salida digna que dimitir o ser cesado de forma inmediata".

Desde Diversas dicen que no aceptarán "otra disculpa que no pase por su dimisión o cese, ante el daño realizado al colectivo LGBTI+, y las instituciones no pueden seguir guardando silencio frente a la homofobia reincidente del obispo".

Este colectivo se refiere a las declaraciones que Bernardo Álvarez hizo la semana pasada en Televisión Canaria, donde declaró que las personas homosexuales que actúan consciente y libremente cometen "un pecado mortal", y comparó la homosexualidad con el alcoholismo y la delincuencia.