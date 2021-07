Beatriz Zimmermann, tras la retirada del Ángeles Alvariño: "Jamás se olviden de Anna y Olivia"

Beatriz Zimmermann, la madre de las niñas Anna y Olivia asesinadas presuntamente por su padre Tomás Gimeno y arrojadas al mar, ha agradecido la labor de la Guardia Civil y todos los profesionales que han trabajado en la búsqueda de los cuerpos, especialmente los técnicos del buque científico Ángeles Alvariño, que en la tarde de este miércoles dejó las aguas canarias.

En un comunicado difundido a través de las redes sociales, su familia y amigos, en nombre de Beatriz, han pedido a la sociedad que "jamás se olviden de Anna y Olivia", remarcando que a pesar de los "duros momentos" vividos en los últimos meses, Beatriz ha podido seguir adelante gracias al "amor" de todos.

"No ha podido ser y Anna y Tomás no han aparecido, pero Beatriz, como ya ha dicho, agradece muchísimo la gran labor que han desempeñado la Guardia Civil, la tripulación del barco y los tantos profesionales que han ayudado en esta búsqueda. Además, entiende que se ha hecho todo lo que se ha podido y que gracias a ese gran trabajo al menos se supiera la verdad. Por eso, de corazón, de parte de Beatriz, muchísimas gracias. Igual que esperamos jamás se olviden Anna y Olivia, Beatriz jamás olvidará que no está sola", recoge el comunicado.