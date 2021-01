El concejal de Servicios Sociales de Garachico se vacuna contra la COVID-19 por "responsabilidad"

El concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Garachico, Elvis de León, ha publicado hace unas horas en sus redes sociales que fue vacunado contra la COVID-19 al ser contacto directo de las personas mayores del municipio. "El 10 de enero estaba prevista la primera dosis de vacunación para nuestro Hospital-Residencia Nuestra Señora de La Concepción, incluyendo a usuarios y trabajadores. Como concejal delegado del centro y responsable de este confirmo que sí, también me vacuné", arranca el escrito compartido en Facebook.

Las concejalas de Servicios Sociales de Puntallana y Pungatorda también figuran en la lista de vacunadas

De León explica que lo hizo porque "así se lo indicó la coordinadora de zona y la directora del Hospital-Residencia", y afirma que visita diariamente el centro, "tengo esta área delegada, intento involucrarme al máximo, interactúo continuamente con los usuarios y con el personal, es por eso que sería totalmente irresponsable por mi parte no vacunarme, no solo por mí, sino por la seguridad de todos los que allí se encuentran", señala.

"Jamás he hecho nada en beneficio mío y mucho menos sabiendo que con ello pudiera perjudicar a nadie", apunta el concejal y concluye: "No sé por qué lo habrán hecho otros cargos similares al mío, pero sí sé por qué lo he hecho yo, algo que volvería a hacer exactamente igual, por sensatez, por coherencia y sobre todo por responsabilidad y seguridad de todas las personas que se encuentran en estos momentos en nuestro Hospital-Residencia de Garachico".

La situación de Elvis de León no es la única en las Islas. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife ya se han reportado otros casos similares, como el de la consejera de Sanidad del Cabildo de La Palma, Susana Machín, y el de los concejales de Servicios Sociales de los ayuntamientos palmeros de Puntagorda y Puntallana, también en Isla Bonita, que se han vacunado contra la COVID-19 al ser "contacto directo de las personas mayores del municipio". Sobre estas vacunaciones, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres se pronunció este lunes defendiendo que el cargo público que se salte el orden "de manera caprichosa debe dejar el puesto".