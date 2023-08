El incendio de Tenerife afecta ya a 5.000 hectáreas en un perímetro de 50 kilómetros

El incendio de Tenerife ha alcanzado ya la cifra de 5.000 hectáreas quemadas en algo más de tres jornadas, desde que se declarara en la noche del pasado martes al miércoles en Arafo y Candelaria. La superficie afectada se encuadra dentro de un perímetro de 50 kilómetros.

A pesar de que el fuego continúa fuera de control, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha explicado que la jornada ha evolucionado “bien”, lo que ha provocado que se haya levantado el confinamiento en toda la localidad de La Esperanza, en el municipio de El Rosario.

Sin embargo, la nota negativa tiene que ver con que el fuego ha rebasado el pico Cho Marcial, en el municipio de Güímar, superando de este modo una parte del perímetro.

Por precaución, se ha producido la evacuación la zona de El Pelado, Las Dehesas y Las Coloradas, en el municipio de Güímar, y toda Izaña, comprendiendo los cuatro centros que hay en la zona. En Las Lagunetas se han registrado “pequeños daños materiales”, en concretos dos edificaciones del campamento Quimpi se han visto afectadas por las llamas. El fuego ha obligado desde el pasado martes a la evacuación de manera preventiva de un total de 4.509 vecinos y al confinamiento de 3.820 personas. En estos momentos, hay 114 personas alojadas en los albergues y aproximadamente una centena de mascotas.

Por otro lado, Clavijo ha explicado que se ha podido recuperar el medio aéreo afectado por una incidencia técnica, así como ha recordado que este sábado se incorporará un helicóptero Kamov a las labores de extinción: “Tenemos muchas expectativas en la capacidad de descarga de ese helicóptero”.

El incendio afecta a un total de diez municipios (Arafo, Candelaria, El Rosario, La Orotava, Santa Úrsula, La Victoria, El Sauzal, Tacoronte, La Matanza y Güímar) con afectación a masa forestal (pinar), en su mayor parte en el monte de La Esperanza y la corona forestal.

Por municipios, Arafo tiene una afectación del 44% del incendio; Candelaria del 35%; Santa Úrsula del 20%; La Victoria de Acentejo del 15%; El Rosario del 13%; El Sauzal del 7%; La Orotava del 5%; La Matanza del 4%; y Tacoronte del 1%, estando pendiente de ver cuál es la afectación en el municipio de Güímar.

La rotura en el canal de Aguamansa podría quedar reparada este sábado

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha señalado desde la dirección de la emergencia que realiza el Gobierno de Canarias se ha solicitado a la población, en especial a los municipios del norte y algunos núcleos de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, un consumo responsable de agua.

Los titulares del canal, el equipo del Consorcio de Bomberos de Tenerife y técnicos del Consejo Insular de Aguas de Tenerife han intentado reparar la rotura, pero el fuego ha impedido acceder a la infraestructura hidráulica. No obstante, por la tarde sí se pudo acceder y si mañana por la mañana las condiciones lo permiten, se procedería a arreglar la rotura.

De esta forma, se está procediendo a desviar caudales desde un punto previo a la rotura hacia el Canal del Norte, a través del denominado Bajante de la Morra, lo que permite ser distribuida entre los municipios afectados.

226 efectivos durante la noche

El presidente canario ha iniciado la rueda de prensa con los últimos datos del incendio agradeciendo la labor realizada por parte de todo el personal de extinción. “Se van acumulando las horas y el cansancio y la gente lo sigue dando todo”.

Durante la noche seguirán trabajando por tierra unos 226 efectivos, a los que hay que sumar otros 100 en materia de seguridad y 40 en materia de logística. Durante la jornada del sábado trabajarán 265 efectivos en las labores de extinción por tierra y habrá 19 recursos aéreos que lucharán contra las llamas. Las descargas realizas este viernes contabilizan un total de 81.

