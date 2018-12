Un cajero evidencia las carencias sociales en Santa Cruz de Tenerife

Cuatro personas sin hogar duermen en un cajero automático del centro de la capital tinerfeña. La imagen que lo atestigua la ha divulgado este lunes el coordinador de la Alianza de Vecinos de Tenerife, Abel Román Hamid, para "mover a la reflexión sobre el fracaso político y moral que supone para una sociedad situaciones como esta" y a la vez pedir soluciones.

El dirigente vecinal relata que este domingo, cuando fue a sacar dinero en una sucursal bancaria, por la noche, se encontró con esa "sobrecogedora escena, cuatro hombres sintecho durmiendo, guareciéndose del frío" en el estrecho espacio de un cajero de una entidad bancaria.

"Todos los vecinos de Santa Cruz vemos a gente sin hogar en calles, bancos, cajeros de entidades financieras, en diferentes direcciones, todos los días y a todas horas; tirados a la intemperie, pasando frío, y no se hace nada para resolverlo; ahí están los hechos, por lo que cabe preguntarse: ¿dónde está la escala de valores para resolver estos problemas en nuestra sociedad?", manifestó Hamid a Tenerife Ahora.

Confiesa que le resulta "duro ver a seres humanos en una situación tan penosa" como la que presenció este domingo, " y más aún ahora en Navidad", por lo que no duda en tacharla de "fracaso de los políticos de toda condición, al no querer poner remedio para que las personas sin hogar no se vean abocadas a vivir en la calle, cuando los gobernantes tienen la obligación de administrar no solo los dineros de todos sino el sufrimiento humano que acarrea esa circunstancia".

El representante de la Alianza de Vecinos, que aglutina a colectivos y ciudadanos de diversas partes de Tenerife, advierte de que "el perfil del indigente ha cambiado, y ahora se ven también mujeres durmiendo en la calle y con problemas de adicción, que antes no se veían".

Previene además de que no son suficientes los recursos públicos para atenderlos, "teniendo en cuenta además que la salud mental de la mayoría de estas personas está afectada y hay que afrontar el problema también desde esa perspectiva".

En el caso de Santa Cruz, se da la circunstancia de que el albergue tiene carácter insular, aunque pertenezca al Ayuntamiento, y considera necesario habilitar más edificios públicos y descentralizados para que al menos una persona sin hogar pueda dormir bajo techo y con condiciones mínimamente dignas.

"Da asco y tristeza, indignación y rabia, por la indiferencia humana que demuestra que convivamos con estas situaciones sin que nadie haga nada", se lamenta Hamid.

Insiste este activista social en que, si bien reconoce la labor que hacen diversas ONG y los trabajadores de los servicios sociales públicos, ha publicado esta imagen en las redes sociales para que "las autoridades y la sociedad en general tome conciencia de que este no es el camino y de que tenemos el deber moral de no ser indiferentes. Los responsables públicos, además, tienen un deber legal que cumplir".