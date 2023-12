La Policía Local deja de prestar servicio en la playa de Las Teresitas

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha dejado de prestar servicio de vigilancia en la playa de Las Teresitas desde el pasado viernes, 1 de diciembre. En una orden de servicio emitida por el consistorio, el comisario en funciones, Juan Francisco Márquez González, asegura que esta medida obedece a la falta de personal, aludiendo a que “los agentes destinados a dicho servicio deben incorporarse a sus respectivos Grupos Operativos”.

La decisión ha sido criticada por la oposición, en concreto, por el concejal socialista Florentino Guzmán, que a través de su cuenta oficial de X ha ironizado con que “las palmeras serán los nuevos vigilantes en la playa”.

¡Santa Cruz de Tenerife presenta el nuevo reality show Playa Sin Control! La @PoliciaLocalSC deja de prestar servicio en Las Teresitas, las palmeras serán los nuevos vigilantes en la playa. ¡Bienvenidos al paraíso del autogobierno playero! 🏝️🕵️‍♂️#SantaCruzSinControl pic.twitter.com/lWk4jVH3g6 — Tino Guzmán.·. (@tino_guzman) 7 de diciembre de 2023

En declaraciones ofrecidas a este periódico, Guzmán ha recordado que las “razones organizativas” que alega el comisario no se explican “cuando los policías son los mismos en enero que ahora”.

La Policía Local actuaba en Las Teresitas desde hace casi un año debido a la gran afluencia de turistas y visitantes locales a la playa. Entonces se decidió establecerlo con carácter permanente hasta la fecha. Los agentes de playa controlan la zona de arena principalmente donde evitan hurtos y molestias a la convivencia, e incluso han rescatado a bañistas en apuros. Con los agentes municipales fuera de la zona, estas tareas no se llevarán a cabo con las máximas garantías, ya que a la policía de patrulla, que también prestan servicio en la playa de Las Gaviotas y el municipio de San Andrés, no puede acceder a la arena porque su uniformidad no se lo permite , y de hacerlo no es con carácter fijo sino ante algún requerimiento.