La Laguna firma un acuerdo unánime en materia de inmigración: el municipio es un lugar "abierto y de acogida"

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de La Laguna ha alcanzado este lunes un acuerdo institucional en materia de inmigración en la que se muestra el compromiso del municipio como lugar “abierto y de acogida, respetuoso con la diversidad y contrario a cualquier manifestación de xenofobia o racismo”. En ella se ha firmado una declaración con 14 puntos en los que se trata el compromiso del municipio con la diversidad. En consecuencia, la Junta de Portavoces ha acordado de forma unánime cancelar la celebración de la sesión plenaria extraordinaria prevista para este martes, en la que se iba a abordar una moción para incentivar las políticas de inmigración en el entorno canario.

Desde el grupo de Coalición Canaria-PNC, Carmen Luisa González considera “que este acuerdo que hemos alcanzado es un ejemplo más de nuestra política de mano tendida para trabajar por los intereses y necesidades no solo de La Laguna, sino de toda Canarias, que llevamos haciendo en este mandato. Entendemos que no podemos dejar que nuestras islas, que nuestro municipio se convierta en una prisión, en una cárcel para las personas que huyen de la miseria y del hambre. Merecen un trato digno, pero como también reclamamos políticas específicas para atender a nuestra ciudadanía, que se enfrenta a unas expectativas de futuro difíciles y teniendo en cuenta nuestro alto índice desempleo. Por eso insistimos en que la solución no es ni será el crear guetos ni centros de internamiento ni en La Laguna ni en Canarias y hoy más que nunca se hace necesaria la coordinación, la cooperación y la comunicación entre todas las instituciones para abordar las políticas de migración y acogida en su caso. No obstante, y tomando como base este acuerdo, vamos a continuar exigiendo transparencia y una política clara, en este asunto y en los que sean de interés para nuestra ciudadanía.”

Para el portavoz del PSOE, Alejandro Hernández, “este acuerdo viene a demostrar la voluntad de todas las formaciones políticas de nuestro municipio de trabajar conjuntamente en temas de especial sensibilidad y que, como en este caso, afectan a una causa humanitaria que Canarias está viviendo en primera línea. Nos parece necesario que La Laguna hable con una sola voz en un asunto donde se está pidiendo la implicación de todas las administraciones”.

El portavoz de Unidas Se Puede, Rubens Ascanio, ha considerado “muy positivo que se haya producido un acuerdo unánime en un asunto como este y que nuevamente el Pleno de La Laguna exprese su voluntad unánime, alejada de la criminalización de la emigración y desde una perspectiva solidaria y humanitaria”. Ascanio afirma que “seguiremos reclamando máxima coordinación entre todas las administraciones, poniendo el énfasis en la solidaridad con los países emisores y respaldando que todos trabajemos al unísono para afrontar una situación tremendamente complicada”.

Desde Avante se ha coincidido al señalar en la importancia de este compromiso unánime de todos los partidos políticos de la Corporación, que refleja de manera inequívoca la voluntad del Ayuntamiento de La Laguna de posicionarse en defensa de los derechos de las personas migrantes y garantizar una gestión adecuada de esta situación por parte del Gobierno y de la UE.

El portavoz del PP, Manolo Gómez, “solicita al Gobierno de España y a la Unión Europea que asuma la total responsabilidad de la crisis migratoria que estamos padeciendo porque no podemos aceptar que Canarias se convierta en la Zona Cero de la ruta atlántica porque ni tenemos los medios, ni las instalaciones ni el personal suficiente para atender a los miles de personas que llegan a nuestras costas. Necesitamos y queremos una cooperación internacional más seria, con más medios para las fuerzas de seguridad y personal sanitario; una mayor implicación de FRONTEX en nuestras fronteras y con el envío de más agentes; invertir en políticas de desarrollo y cooperación en los países de origen y en definitiva, que Europa cumpla con su responsabilidad con Canarias como frontera del espacio sur europeo".

El portavoz de Ciudadanos, Juan Antonio Molina, ha indicado que “cuando presentamos de manera urgente esta moción el 8 de octubre, sabíamos que La Laguna necesitaba dar respuesta a la crisis migratoria y determinar una postura firme para que nuestro municipio no asumiera una carga para la que no está preparada. Teníamos el convencimiento de que todas las fuerzas políticas podríamos rubricar este acuerdo histórico, reclamando seguridad jurídica, apoyo institucional y efectivo del Estado y la Unión Europea, así como garantizar tanto la convivencia pacífica en el municipio, como los derechos que asisten a quienes arriban las costas canarias. Mostramos nuestra satisfacción porque todos las fuerzas políticas hayan mostrado esta altura de miras y garantizamos nuestro control activo del cumplimiento de estos acuerdos, siempre insistiendo en la necesidad del apoyo real de la UE, al igual que en su momento sucedió con la crisis siria".