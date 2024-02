Tráfico rebaja el autobombo del Cabildo de Tenerife con el cierre de Guamasa: “No tendría sentido trasladar el problema de un sitio a otro”

La Dirección General de Tráfico ha rebajado el autobombo del Cabildo de Tenerife con el cierre de Guamasa. “No tendría sentido trasladar el problema de un sitio a otro, sino que se deben llevar a cabo medidas con visión general en la zona que se pretende aliviar y en las aledañas”, destaca el informe de la DGT. En él se reconoce que la circulación ha sido “algo” más fluida, aunque se aprecia cómo en algunos momentos del día hay incluso más de congestión de tráfico. Por ejemplo, a las 06.00 y a las 09.00 de la mañana sí puede apreciarse menor tiempo de recorrido pero hay horas en las que pese a las medidas sí que se aprecia un mayor tiempo para circular por la vía.

Con este informe, que también añade que durante el tiempo estudiado no se produjo ningún accidente de tráfico, la presidenta del Cabildo de Tenerife ha decidido cerrar de forma permanente el enlace de Guamasa en horas punta. Dávila señaló este lunes en rueda de prensa que esta prueba mejoró en un 15% el tráfico. También insistió en que “lo que determina el informe es que las medidas que emprendimos han sido un éxito”.

El informe de la DGT sí que incluye esa mejora en algunos momentos entre un 10-15%, pero “se hace constar que la circulación en TF-5 sentido Santa Cruz durante todos los días que se han mantenido las restricciones, ha sido algo más fluida que antes de realizar estas pruebas”.

La DGT incide en que la medida “para ser verdaderamente eficaz” necesita “ir acompañada de actuaciones complementarias en las vías alternativas, ya que como se ha comprobado, gran parte del tráfico que deja de circular por el tronco de la autovía lo hace por estas vías accesorias, y no tendría sentido trasladar el problema de un sitio a otro si no que se deben llevar a cabo medidas con visión general en la zona que se pretende aliviar y en las aledañas”.

Entre esas actuaciones destaca eliminar la rotonda ubicada en carretera TF-235 Pk 00+400; que la circulación que transita por la carretera TF-235 desde el Pk 02+400, continúe su marcha con prioridad, sin tener que realizar la señalización de ceda el paso ubicada en la misma o que apertura de carril ubicado paralelamente en el Pk 00+000 de la carretera TF-235, el cual a día de hoy se encuentra inhabilitado para la circulación y cortado mediante dos vallas fijas de carretera que impiden el acceso al mismo.

Por otro lado, detallan medidas como cambiar el carril de incorporación a la TF-5 en sentido creciente, ubicado en el desvío del Pk 02+000 de la carretera TF-152, “dado que el actual no dispone de espacio suficiente para absorber todos los vehículos que pretendan acceder a la carretera TF-5, sin que se produzcan retenciones”. Proponen así “el alargamiento del carril de incorporación evitaría las retenciones que se vienen produciendo en la carretera TF-152 debido al corto espacio del carril de incorporación actual, donde llegan a coincidir numerosos vehículos que pretenden acceder a la vez a la carretera TF-5, produciéndose retenciones que llegan afectar la carretera TF-152”.

La medida ha sido criticada por los vecinos de Guamasa. “A nosotros nos van a meter una encerrona de una hora”, ha lamentado el presidente de la asociación de vecinos en declaraciones a Europa Press en las que critica que ese es el 'peaje' que van a tener que pagar para que los conductores del Norte puedan ahorrar unos doce minutos.

El PSOE también ha sido muy crítico. El expresidente Pedro Martín señala a este periódico que la solución por la que ha optado Dávila es la “más sencilla del mundo”, pues “para quitar el problema de la autopista y mandársela a un grupo de miles de vecinos de Guamasa y esto también se podría hacer en Santa Úrsula y en otros núcleos del norte y seguro que reduciríamos los problemas de la TF5, pero ¿a costa de qué, de crear verdaderos atascos de salida en numerosos núcleos poblacionales de la isla”, apunta.

Recuerda que el informe de la DGT señala que en un sentido de la carretera no hay variación (todo sigue igual) y en el otro de los sentidos en dirección Santa cruz se dice que el tráfico “es algo mas fluido”. “La DGT no dice que esto es una medida magnifica ni que es una solución, dice que en un sentido no se notan los cambios y en otro se nota algo más la mejoría”, apunta. También insiste en que “hay que hacer actuaciones complementarias porque no tiene sentido coger el problema de un lado y ponerlo en otro”.

Martín también incide en que en que el estudio se realiza analizando 20 días en los que hay un puente. Además, lamenta que “no existe informe técnico de los funcionarios del Cabildo con respecto a esta solución, cosa que nos parece seria” y que se ha puesto “una medida sin ni siquiera reunirse con los afectados de Guamasa y de la comarca” porque “necesita sacar el titular de que soluciona las colas de tráfico”.

El ahora senador insiste en que cuando fue presidente del Cabildo de Tenerife avanzó en la que cree que sería la solución a este problema, que sería “poner en marcha ya la conexión entre Guamasa y la parte baja de La Laguna”, un proyecto que asegura que cuenta con la evaluación ambiental, pero la presidenta en lugar de “tirar para adelante con ese proyecto está boicoteándolo”.

Martín insiste en que ese era uno de sus proyectos “estrella” y que en su legislatura se sacó adelante el estudio y el impacto ambiental. Asegura que estaba planificado en la ordenación de carreteras del cabildo y que cerca del 90% del recorrido es en túnel y por eso tiene “muy poco impacto sobre el territorio y se evita la ocupación de grandes cantidades de terreno en superficie”. Así mismo, agrega que es una obra que se puede ejecutar sin molestar al trafico actual, es decir, “se puede estar trabajando en hacer la nueva carretera sin interferir en un trafico, ya de por si bastante problemático como es la TF5, y solo generaría molestias el día que se acabara la carretera y hubiera que hacer una conexión, pero es una cuestión menor”, indica.

Sostiene que esa es la solución a la TF5 junto “con el otro extremo que sería la conexión con San Juan de La Rambla que también dejamos hecha”, apunta. “En cualquier caso, tanto la TF5 como la TF1 de Las Américas hasta San Isidro se han dejado los proyectos hechos por fase para intervenir en un tramo muy complicado de la FT1 y, sin embargo, tampoco se esta impulsando”.

Otros partidos también han mostrado su rechazo a esta medida. Es el caso de IUC, que cree que habría que apostar por carriles BUS y Unidas se Puede, que cree que con esa medida “simplemente” se desplaza el problema de los atascos sin abordar las causas de la congestión vial.