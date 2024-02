Vecinos de Guamasa claman contra el cierre de la TF-5: “Nos van a meter una encerrona de una hora”

El secretario de la Asociación de Vecinos de Guamasa, Alejandro Arrate, ha cargado este lunes contra el anuncio del Cabildo de Tenerife de acometer el cierre del enlace del barrio con la TF-5 a horas de punta y de forma permanente a finales de año, cuando finalicen unas obras de acondicionamiento en las vías anexas.

“A nosotros nos van a meter una encerrona de una hora”, ha lamentado en declaraciones a Europa Press en las que critica que ese es el 'peaje' que van a tener que pagar para que los conductores del Norte puedan ahorrar unos doce minutos.

Ha dicho también que el anuncio no les ha sorprendido porque la presidenta nunca ha querido reunirse con los vecinos, tampoco con los de Tejina o Bajamar, y todo lo han decidido de forma “unilateral”. “No compartimos eso para nada”, ha explicado.

Arrate ha apuntado que no están en contra del cierre “si beneficia a todo el mundo” pero se pregunta si las obras complementarias se reducen a “quitar un paso de peatones, un ceda el paso y un semáforo”.

“Es que son cosas ilógicas, son cosas que no se sientan con la gente que utiliza este trayecto. Es que no lo entendemos, no lo entendemos. ¿Por qué nosotros?, lo que no entendemos es por qué nosotros”, ha apuntado.

En esa línea ha comentado que no entiende que se cierre el enlace de Guamasa cuando Santa Úrsula tiene tres o Tacoronte otros dos, y se ha preguntado si para beneficiar a los conductores en el trayecto de vuelta desde Santa Cruz de Tenerife al Norte hay que “castigar” a Taco y a Ofra o que los trabajadores del hospital “tengan que salir a las cuatro de la tarde”. “Vamos a buscar soluciones para todos”, ha destacado.

Los vecinos se van a reunir el próximo viernes con el concejal de Movilidad de La Laguna, Domingo Galván, con el fin de trasladarles sus quejas y recuerdan que ya han acudido ante la Diputación del Común, han presentado más de 700 firmas y se han manifestado ante las puertas del Palacio Insular.

“Nosotros vamos con la fuerza que podamos y a defender que no nos cierren y que busquen otras soluciones”, ha indicado.