Unidas Podemos apoya las reivindicaciones vecinales de Anaga por una solución definitiva tras el cierre del puente de San Andrés

El grupo municipal de Unidas Podemos en Santa Cruz de Tenerife ha expresado su apoyo a través de un comunicado a los colectivos ciudadanos de Anaga que han llamado a manifestarse este sábado, 24 de julio, para reivindicar una solución definitiva a los problemas de comunicación entre el interior del macizo y el resto de la ciudad por el "mal mantenimiento" del antiguo puente en San Andrés, que ha tenido que cerrarse, y el retraso en la ejecución de otros pasos elevados previstos desde mediados de la primera década del siglo en el planeamiento general del municipio.

Para Unidas Podemos, los vecinos y las vecinas de los pueblos y barrios de Anaga ejercitan con esta protesta "un legítimo derecho, motivada por el hartazgo ante una situación que se eterniza, y que, no hay que olvidar, generaron gobiernos de Coalición Canaria (CC)", destaca en la nota.

El grupo recuerda que este asunto es una consecuencia más de la conflictiva urbanización del Valle de Las Huertas, "en la que una serie de propietarios y propietarias de terrenos fueron engañados al incluirse su suelo en esa operación urbanística especulativa, que ha desembocado en procesos judiciales, algunos de los cuales acabaron vinculados al caso Las Teresitas".

Asimismo, Unidas Podemos explica que el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha asegurado que el nuevo puente no se podrá construir hasta no resolverse el litigio de la promotora de la urbanización de Las Huertas, Desurcir (filial de Mapfre), contra el Ayuntamiento por paralizar la ejecución del proyecto a la vista de las irregularidades sobre la propiedad de las parcelas. Por ello, el grupo cree necesario que los servicios jurídicos del Ayuntamiento determinen si existen vías legales de construir un nuevo puente, aparte de rehabilitar el antiguo, que tiene un ancho no concebido para las necesidades de tráfico actuales.

El grupo municipal denuncia, además, que el cierre del viejo paso elevado, construido en 1930, es resultado de la dejación municipal en su mantenimiento. En este sentido, no puede pasarse por alto que el tramo de carretera insular afectado era de titularidad del Cabildo, pero fue cedido al Ayuntamiento a petición del propio consistorio, en la serie de "sospechosas" decisiones administrativas impulsadas por gobiernos de CC para despejar el camino a la operación urbanística del Valle de Las Huertas.

Se trata de una zona residencial pensada para 5.000 nuevos habitantes, cuya ordenación formó parte, en 2021, del acuerdo de compraventa del frente de playa de Las Teresitas entre el Ayuntamiento y los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, operación que anularon los tribunales y que supuso condenas de cárcel, entre otros, para Miguel Zerolo, entonces alcalde, de CC.

Por tanto, la alianza de izquierdas sostiene que lo ocurrido con el puente no se puede desvincular de aquellos sucios lodos políticos, empresariales y administrativos con la ordenación de Las Teresitas y Las Huertas, que dieron pie a una intrincada serie de procedimientos judiciales en vía penal, contencioso administrativa y civil, algunos aún sin resolver. "De ahí, reza la nota, que Unidas Podemos entienda la postura de la población afectada, que, a pesar de las promesas del gobierno municipal y de la habilitación de un paso elevado provisional construido por el Ejército, consideran que solo la presión vecinal agilizará la toma de decisiones políticas definitivas a sus problemas, como ha ocurrido históricamente durante décadas de gobiernos liderados por CC".