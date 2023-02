Lluvia y nieve este jueves en algunas cumbres de Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este jueves lluvias en el norte de las islas y en las más orientales, donde podrían ser localmente fuertes; nieve en las cumbres de Tenerife, Gran Canaria y La Palma, aunque en esta isla será menos probable; temperaturas sin cambio o en descenso; y viento norte con intervalos de fuerte.

Según la previsión, es probable que se registren rachas de viento localmente muy fuertes en cumbres y vertientes oeste y este de las islas más occidentales, sin descartarlas en las cumbres del resto en las islas de mayor relieve. Además, disminuirá en intensidad de este a oeste del archipiélago.

En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del norte o nordeste de fuerza 4 o 5, 5 o y localmente 7, que amainará a variable 1 a 3. Marejada, fuerte marejada y mar gruesa, que disminuirá a marejada o marejadilla.

Habrá mar de fondo del noroeste con olas de 2 a 3 metros y localmente aguaceros

La previsión por islas es la siguiente:

LANZAROTE

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas. Precipitaciones, con baja probabilidad de ser localmente fuertes y de alguna tormenta aislada en el entorno de la isla, especialmente durante la tarde. Temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso, especialmente en zonas de interior; máximas con pocos cambios. Viento de componente norte flojo a moderado, disminuyendo de intensidad durante la mañana y tendiendo a nordeste a partir del mediodía.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 11 19

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos a primeras horas. Precipitaciones, con baja probabilidad de ser localmente fuertes y de alguna tormenta aislada en el entorno de la isla, especialmente durante la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, especialmente las mínimas en zonas de interior. Viento de componente norte flojo a moderado, disminuyendo de intensidad durante la mañana y girando a nordeste por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 13 18

GRAN CANARIA

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos por la tarde. Precipitaciones en el norte, que no se descarta que sean más frecuentes y localmente fuertes de madrugada y por la tarde. No se descarta algún chubasco ocasional en el interior de las vertientes sur durante la tarde. Baja probabilidad de alguna tormenta aislada. La cota de nieve se situará durante la madrugada en torno a los 1700 metros, por lo que no se descarta que las precipitaciones sean en forma de nieve en cumbres a primeras horas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, más acusado en la vertiente sur. Viento de componente norte con intervalos de fuerte en extremos oeste y sureste, y baja probabilidad de rachas localmente muy fuertes en cumbres. Disminuirá ligeramente en horas centrales y predominará el nordeste durante la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 14 19

TENERIFE

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos por la tarde. Precipitaciones ocasionales en el norte, con baja probabilidad de ser localmente fuertes. No se descarta alguna precipitación, en general débil, en zonas del interior del resto de vertientes por la tarde. Baja probabilidad de alguna tormenta aislada, especialmente durante la madrugada. La cota de nieve se situará en torno a los 1700 metros, por lo que no se descarta que las precipitaciones sean en forma de nieve en cumbres a primeras horas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, especialmente en la vertiente sur. Viento de componente norte con intervalos de fuerte en vertiente noroeste, costa sureste y en cumbres, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes, especialmente durante la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 14 20

LA GOMERA

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos por la tarde. Probabilidad de precipitaciones en general débiles y ocasionales en el norte, principalmente durante la primera mitad del día. Temperaturas mínimas en ligero descenso, especialmente en la vertiente sur, y máximas con pocos cambios. Viento de componente norte con intervalos de fuerte en extremos oeste y este, y en cumbres, sin descartar alguna racha localmente muy fuerte. Disminuirá ligeramente en horas centrales y predominará el nordeste durante la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 15 20

LA PALMA

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos por la tarde. Probabilidad de precipitaciones en general débiles y ocasionales en el norte. La cota de nieve se situará durante la madrugada en torno a los 1800 metros, por lo que no se descarta que la precipitación sean en forma de nieve a primeras horas en cumbres. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, especialmente en la vertiente sur; máximas con pocos cambios. Viento de componente norte con intervalos de fuerte en cumbres y extremos noroeste y sureste, con probables rachas localmente muy fuertes. Predominará el nordeste durante la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 14 18

EL HIERRO

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos por la tarde. Probabilidad de precipitaciones en general débiles y ocasionales en el norte, principalmente durante la primera mitad del día. Temperaturas mínimas en ligero descenso, especialmente en la vertiente sur, y máximas con pocos cambios. Viento de componente norte con intervalos de fuerte, con probables rachas localmente muy fuertes en vertientes noroeste y este, y en cumbres. Predominará el nordeste durante la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 9 15