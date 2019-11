Gloria Poyatos: "El Derecho en España tiene género, pero no es el femenino"

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), Gloria Poyatos, ha considerado este viernes que en España “tenemos un Derecho que es una constelación de género” porque “tiene género pero no es el femenino”.



La AMJE ha celebrado en la Casa de Colón de la capital grancanaria su Asamblea Nacional Anual, un encuentro que ha tenido como lema "Igualdad efectiva. Un lugar para el reencuentro" y que ha contado también con la participación de la activista y diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli.



En esta ocasión, la AMJE ha procedido a la renovación de la junta coordinadora de la misma y ha dedicado la tarde de este viernes a la formación en igualdad, ha explicado la también socia fundadora de la asociación Lucía Avilés, quien ha recordado que ésta unión de mujeres profesionales nació con el objetivo de avanzar “hacia la consecución de una igualdad real tanto dentro de la Justicia como fuera de la misma”.



La política y activista canaria Carla Antonelli ha intervenido durante la jornada celebrada en la Casa de Colón para hablar “sobre la lucha por la igualdad en la diversidad”, algo que ella misma ha definido como “el camino que hemos recorrido para llegar hasta el hoy”.



“Nadie nos ha regalado nada, todo ha costado muchísimo esfuerzo conseguirlo”, ha añadido Antonelli, quien también ha advertido de que “el presente nos está diciendo que todo aquello por lo que se peleó y que se consiguió, es susceptible de sernos arrebatado”.



Para Avilés, “queda todo por hacer” en cuanto a la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, ya que aunque “contamos con ordenamientos jurídicos donde se reconoce ampliamente la igualdad, día a día hay situaciones discriminatorias” hacia las mujeres, “no sólo en España sino en todo el mundo”.



La AMJE, enmarcada en la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, ha aumentado el número de socias desde su creación de doce hasta el centenar que forman parte en la actualidad de la misma, ha señalado Gloria Poyatos, quien ha sido la presidenta de la unión de juezas española hasta este viernes.



En el objetivo de alcanzar la igualdad efectiva, la magistrada del TSJC ha explicado a Efe que uno de los aspectos más importantes es “la educación en las escuelas, en las que debe visibilizarse la imagen de la mujer ausente en todos los libros de texto” y en las que se debe educar a los jóvenes para que sean “críticos, no sólo productivos y empleables, sino para que tengan la capacidad de franquear e identificar los estereotipos”.



Asimismo, ha destacado la necesidad de “integrar la perspectiva de género en las resoluciones judiciales para lograr que nuestro derecho, que tiene género y no es el femenino, quede de alguna manera equilibrado y represente por igual las aspiraciones y necesidades de los hombres y de las mujeres”



“No se trata de decir que somos iguales sino de actuar como si lo fuésemos”, ha concluido la magistrada.