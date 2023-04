Un Mercedes de lujo y las empresas de su hermana comprometen de nuevo al juez de las fiestas lanzaroteñas en confinamiento

Saltó a la fama por participar en una fiesta en pleno confinamiento en compañía -entre otras personas- de uno de los condenados por el caso Unión, el más importante de corrupción de cuantos han sido juzgados hasta el momento en la isla de Lanzarote. Ahora el juez Ricardo Fiestras, titular del juzgado de Instrucción 4 de Arrecife, vuelve a ser noticia por la carambola jurídica que lo ha colocado al frente de la investigación de otro sonado caso de corrupción que tiene como principales imputados al expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, de Coalición Canaria, y al abogado Ignacio Calatayud. Este mismo lunes, San Ginés ha celebrado como un éxito a través de un comunicado la decisión de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de retirar de esa investigación al juez Jerónimo Alonso, de Instrucción 2, para el que el Consejo General del Poder Judicial ordenó poner escolta precisamente por sentirse amenazado por esta trama presuntamente corrupta. San Ginés y el abogado Ignacio Calatayud pidieron ese cambio de juez alegando una vieja causa en el juzgado de Fiestras y la Audiencia Provincial se lo ha concedido.

Calatayud asesora a un importante grupo empresarial lanzaroteño que, entre otras firmas, es propietaria de Plus Car, una compañía de coches de alquiler sin conductor que opera en el Archipiélago. Se trata de la empresa Aníbal y Germán, S.L., que tiene su sede social en la nave 4 de la carretera de Playa Honda a Güime, en el municipio de San Bartolomé de Lanzarote. Precisamente en esa misma dirección figuran en el Registro Mercantil otras dos sociedades, Mayoristas Canarios del Automóvil, S.L. y Explotaciones Agrícolas y Ganaderas Los Bebederos S.L., y ambas tienen como administradora única a Ana Isabel Fiestras Gil, hermana del polémico juez Ricardo Fiestras Gil.

El juez conduce desde hace tiempo un Mercedes de gama alta, que se vende en el mercado por más de 100.000 euros y que no figura a su nombre en la Dirección General de Tráfico (DGT), según ha podido comprobar este periódico. El coche aparece inscrito aún a nombre de la financiera del fabricante, Mercedes Benz Financial Service, y figura destinado al alquiler sin conductor, lo que significa que está cedido en renting para su explotación. Ninguna de las personas relacionadas con ese coche o con la empresa Plus Car que han sido consultadas por este periódico ha querido explicar los motivos por los que el magistrado conduce un coche que no está a su nombre.

Puestos en contacto telefónico con Ricardo Fiestras para recabar su versión sobre el uso de ese vehículo contestó: “No tengo ninguna versión ni tengo nada que hablar con usted, señor (...); usted publique lo que considere y haga lo que quiera. No sé pa qué me molesta, no sé de dónde sacó mi número de teléfono y por qué se dirige a mí, es que no lo entiendo, cuando no lo conozco a usted de nada”.

El administrador de Anibal y Germán, S.L., titular de Plus Car, Germán Díaz Barrios, remitió a este periódico a la semana que viene. Por su parte, el abogado Ignacio Calatayud, que representa a Plus Car en al menos un pleito ante la jurisdicción Mercantil, según consta en el sumario de la causa abierta contra él, ha optado por no contestar ni a la llamada ni al mensaje de WhatsApp de Canarias Ahora.

La hermana del juez, Ana Isabel Fiestras Gil, ha invocado su condición de persona sin proyección pública para rechazar por completo dar su versión sobre sus vinculaciones con Aníbal y German, S.L. la empresa con la que comparte sede social en San Bartolomé de Lanzarote y de la que es asesor jurídico un imputado que ha ido a parar por petición propia al juzgado de su hermano.

Nadie ha querido explicar a este periódico los motivos por los que un juez con destino en Lanzarote conduce un automóvil de alta gama que no está a su nombre y que tiene como uso declarado ante la Dirección General de Tráfico el de “alquiler sin conductor”. Ni por qué este Mercedes CLS 450 4MATIC tiene como domicilio asignado un inmueble particular de la ciudad de La Laguna (Tenerife). Matriculado en 2019 y asegurado en Mapfre, acaba de pasar la inspección técnica de vehículos (ITV) con algo más de 47.000 kilómetros.

El empresario Germán Díaz y el juez Ricardo Fiestras no esconden su amistad. Lanzarote es una isla pequeña de apenas 150.000 habitantes, por lo que no han podido ni querido evitar que muchas personas los hayan visto juntos en más de una ocasión relacionada con el ocio. A algunas de esas comidas se ha sumado no solo el abogado Ignacio Calatayud, ahora investigado por él, sino otro juez con destino en los juzgados de Instrucción de Arrecife.

Ricardo Fiestras saltó a la fama nacional en febrero de 2021 cuando, en una acción de la Guardia Civil y de la Policía Local de Yaiza y por la llamada de unos vecinos, se detectó su presencia en una fiesta en una villa incumpliendo las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19. Fiestras, que se encontraba en compañía, entre otras personas, de uno de los condenados por el caso Unión, Fernando Becerra, se enfrentó a los agentes actuantes calificando su actuación “desproporcionada” y exigiéndoles que se identificaran ante él. El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial llegó a abrir unas diligencias informativas por esos hechos. De la resolución de ese expediente no se ha informado.

Ricardo Fiestras Gil, (Soutelo de Montes, Pontevedra, 1973) llegó a Lanzarote en 2008 con destino al Juzgado de Instrucción 1 de Arrecife. Su hermana figura al frente de empresas constituidas en la isla a partir de 2015, el año en el que decidió dejar la política cuando era segunda teniente de alcalde del Consello de Forcarei (Pontevedra) de la mano del Partido Popular. Su segunda empresa, Explotaciones Agrícolas y Ganaderas Los Bebederos S.L., la constituyó en 2022.