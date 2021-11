La pandemia impulsa a la baja los procedimientos en la Fiscalía de Canarias, con casi 20.000 diligencias menos

La pandemia sanitaria que se inició en marzo de 2020 ha afectado sobremanera a la acción de la Fiscalía Superior de Canarias con un descenso generalizado en asuntos penales --ha subido en cuestiones mercantiles y laborales--.

Así lo ha avanzado en rueda de prensa el fiscal superior, Luis del Río, tras entregar la memoria del año pasado al presidente del Parlamento, Gustavo Matos, destacando a modo de ejemplo que las diligencias previas pasaron de unas 130.000 a 111.000 el año pasado y los procedimientos abreviados, de 7.000 a 5.000.

Además, ha comentado que, aunque no puede hablar "con rotundidad" sobre el impacto de la violencia de género, sí que a través de la acción de otros organismos se percibe un incremento de los delitos a raíz del confinamiento, aunque en muchas ocasiones no se sustancien en acciones judiciales. "Aunque puede haber un aumento de este número de delitos no significa que necesariamente se refleje en la presentación de denuncias o incoación de procedimientos peales", ha señalado.

Del Río ha indicado que las víctimas mortales por violencia machista bajaron de ocho a tres, un dato que no les deja "satisfechos", aparte de que hay que valorar otros aspectos como delitos de coacciones, amenazas o malos tratos habituales. "Se ha avanzado en los últimos años pero no podemos estar ni mucho menos satisfechos en una sociedad democrática y justa", ha agregado.

Sobre la situación de las residencias de mayores en Canarias, ha comentado que en 2020, especialmente durante el estado de alarma, hubo una "especial actuación" por parte de la Fiscalía y "casi a diario" se obtenía información de los centros y la propia comunidad autónoma porque se hacía un seguimiento "lo más preciso posible" en toda España.

Ha señalado que en algunos casos se abrieron diligencias penales "y la mayoría fueron archivadas" pero algunas "siguen vivas".

Sobre los recursos de la Fiscalía, ha reconocido que la justicia siempre ha tenido "medios ajustados" para desarrollar su labor y la queja "se repite todos los años" pero han optado por "adaptarse a la situación y hacerlo de la mejor forma posible".

Más medios si sale adelante la reforma judicial

No obstante, ha comentado que si sale adelante la nueva ley de enjuiciamiento criminal y los fiscales se encargan de la instrucción de los casos "eso va a suponer la necesidad de más medios personales y materiales", y no solo fiscales sino también funcionarios, técnicos o peritos.

"Estamos seguros de que esa reforma tarde o temprano tendrá que aprobarse, entre otras cosas, porque los organismos internacionales así nos lo imponen", ha detallado, dado que a veces "hay dificultades" de relación entre los ministerios fiscales de los países.

En cuanto a la reforma del CGPJ ha dicho que "afecta" a los fiscales en los tribunales pero no por los nombramientos, "que siguen otro cauce".

El presidente del Parlamento, Gustavo Matos, ha señalado que la memoria de la Fiscalía es una "herramienta excepcional" para los diputados porque "es una de las mejores fotografías de la realidad de Canarias", dado que la Fiscalía no solo se encarga de cuestiones penales sino también de menores, discapacitados, violencia de género o derechos fundamentales.