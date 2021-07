Más de 200 turistas británicos desembarcan en Gran Canaria en el llamado "día de la libertad"

Más de 200 turistas británicos han llegado a Gran Canaria en los primeros vuelos que aterrizan en la isla desde el Reino Unido en el "freedom day" (día de la libertad), como llama la mayor parte de la prensa de ese país a este esperado lunes 19 de julio, el día en el que, después de meses, se levantan la mayor parte de las restricciones para viajar.

A Gran Canaria han llegado en la mañana de este lunes tres vuelos desde Bristol, Londres y Manchester, a los que se sumará durante la tarde otro más desde esta última ciudad.

"Ya era hora de que nos dejaran viajar", ha señalado nada más recoger su equipaje Louise Cheesman, una turista que tampoco se olvida de las llamadas a las precaución que están recibiendo, pese a todo, en un país cuyo primer ministro, Boris Johnson, inicia estos días un confinamiento por haber mantenido contacto estrecho con un positivo, su ministro de Sanidad, Sajid Javid. "Hay que tener cuidado y ser especialmente cauteloso", dice, satisfecha, eso sí, de recuperar "cierta normalidad".

Cheesman asegura que su viaje ha sido "cómodo, rápido y fácil" y que, aunque ha tenido que reunir una serie de documentos antes de embarcar, "ha sido un proceso amable" y que ha valido la pena.

Al igual que Cheesman, otro de los pasajeros de este vuelo, Mark Andrews, ha celebrado poder regresar a Canarias, que visita por tercera vez. "Estoy muy feliz de estar aquí", porque "es un lugar genial y de relax. Sé que es un destino seguro".

"Ya es hora de que nos dejen vivir nuestras vidas", ha dicho en relación a las restricciones de movilidad de Reino Unido y la política de Boris Johnson.

El pasajero del sur de Reino Unido David Sheperd ya ha viajado varias veces a Canarias antes y ha dice que hubiese venido igualmente, aunque no se levantara la cuarentena al regreso para aquellos que estén vacunados, ya que tenía el vuelo reservado hace un mes aproximadamente. Este británico viaja por vacaciones y ya ha pasado cuarentenas por otros viajes anteriores, la última hace apenas unas semanas por un viaje de trabajo, por lo que se ha declarado "afortunado" de que este cambio de restricciones le permita no hacerla esta vez.

Por su parte, Michelle Frost se ha declarado en contra de las restricciones de movilidad, porque ahora que asegura que los casos están aumentando, especialmente en el sur del país, se siente "más segura en Canarias" que en Reino Unido, más aún estando vacunada.

Serena Sheikh, ya con la pauta completa de vacunación, se ha confesado "muy contenta de viajar de nuevo", en el que es su primer viaje al Archipiélago. Ella eligió Canarias como destino de vacaciones hace siete u ocho semanas y, aunque confiaba en no tener que hacer cuarentena, no estaba segura cuando compró el billete. "Hubiera venido aún haciendo cuarentena", ha asegurado, porque "no esperaba que se levantasen las restricciones justo hoy".

Los trabajadores de las empresas que realizan los traslados del aeropuerto se han declarado muy felices de volver a recibir a los británicos, el mercado emisor de turistas más importante para Canarias.

La llegada de viajeros de Reino Unido aún no es masiva, pero sí que confían en que poco a poco se estabilice.