La Agrupación de Vecinos PP-AV pregunta al grupo de gobierno de San Bartolomé de Tirajana por qué Maspalomas no celebra el Día Mundial del Turismo

Este martes 27 de septiembre se celebrará el Día Mundial del Turismo. Este año el marco de la celebración oficial tendrá lugar en Bali (Indonesia), con la finalidad de relanzar aquel destino asiático y afianzar el reconocimiento internacional del turismo como pilar crucial del desarrollo.

En esta edición, la Organización Mundial del Turismo (OMT) auspiciada por la ONU, ha querido incentivar y promocionar este cónclave de expertos en la industria turística bajo el lema Repensar el turismo. Y con ese objetivo ha programado en su calendario de actividades un debate de alto nivel en el que participarán los máximos responsables de los ministerios de Turismo de Indonesia, Bahrein, Islas Fiiji, Arabia Saudita, Corea, Alemania y España, además de las CEO del Consejo Mundial de Turismo y Viajes (WTTC) y de la asociación de agencias de viajes que operan en Asia y el Pacífico, la Pacific Asia Travel Association (PATA).

Para conmemorar esta efemérides y también publicitarse como núcleos turísticos, los once municipios que conforman la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria se plantea ofrecer un programa de actividades durante octubre en colaboración con la Consejería Insular de Turismo del Cabildo, la Cámara de Comercio, la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios Fenorte y otras entidades.

“¿Y en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en Maspalomas, cómo lo celebrará el gobierno cuatripartipo? ¿Ya ha logrado los permisos necesarios de Medio Ambiente para el espectáculo de drones que se quiere hacer sobre el emblemático espacio natural de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas?”, se pregunta en un comunicado de prensa Elena Álamo Vega, portavoz de la Agrupación de Vecinos PP-AV.

“Nos tememos que no. El errático gobierno municipal PSOE-NC-CC-Cs que en 2019 se coció torcido, dividido y fallido, no celebrará nada, no promocionará nada este martes 27. Nada hará en una fecha señalada en la que las instituciones privadas y públicas vinculadas al desarrollo turístico, encargadas de velar por su marcha, incentivan actividades de mayor o menor calado para recordar a las ciudadanías y a los turistas que es posible armonizar la vida y el desarrollo de una industria puntera que genera actividad comercial y empleo en todo el mundo”, responde la portavoz.

Explica en la nota que, “una vez más, como ha venido sucediendo cada día a lo largo de esta legislatura, el cuatripartito de Narváez da muestras de su incapacidad y completo agotamiento, de su carencia de ideas y de objetivos, de su vergonzosa, irresponsable y ya inaguantable gandulitis. Maspalomas, como pionera y principal exponente de la actividad turística de la isla de Gran Canaria, no puede a estas alturas permitirse el lujo de menospreciar su potencial como destino vacacional seguro y amable para los países de la Europa comunitaria.2

Álamo critica que desde septiembre de 2012, el mismo Ayuntamiento gobernado en mayoría por PP-AV con el alcalde Marco Aurelio Pérez al frente y con el edil Ramón Suárez Ojeda en la Concejalía de Turismo “no sólo fue capaz de conmemorar el Día Internacional del Turismo sino que también convirtió a Maspalomas en sede oficial de la celebración auspiciada por la Organización Mundial del Turismo. Aquella celebración en el Palacio de Congresos de Maspalomas fue incluso apoyada por la presencia de los actuales Reyes de España, y se desarrolló con el lema Turismo y sostenibilidad energética: propulsores del desarrollo sostenible”.

“Como recuerdo permanente de la celebración de aquel evento internacional que focalizó a Maspalomas como uno de los principales destinos familiares de sol y playa de todo el mundo, el Ayuntamiento decidió nominar el auditorio del gran Parque Urbano del Sur con el nombre de la OMT. La placa identificativa se descubrió en un lateral del escenario en un acto muy simple y austero por el entonces secretario general de dicho organismo, Taleb Rifai”.

“En adelante, como municipio turístico necesitado de un constante impulso creativo, y necesitado también de un imprescindible e inevitable programa de renovación, modernización y mejoras de sus infraestructuras, Maspalomas y San Bartolomé de Tirajana no debieran faltar nunca más a esa cita conmemorativa del Día Mundial del Turismo. Enfocarlo con una perspectiva técnica de permanente vigilancia sobre la calidad de su oferta, cuestión ésta que nos compete a todos de forma ineludible, permitirá garantizar que Maspalomas seguirá siendo un destino vacacional de primer orden. Cometer la negligencia de obviar esa obligación, como está haciendo el gobierno cuatripartito nos hará retroceder ante los nuevos destinos y los destinos consolidados que mejoran permanentemente su oferta”, concluyó.