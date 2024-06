Canarias recibe en el primer cuatrimestre 620.000 extranjeros más que en el mismo periodo de 2023

Canarias también demuestra en este abril de 2024, y, cómo no, en el acumulado del año en curso, el primer cuatrimestre, que el turismo, por ahora, crece y crece (lo hace con fuerza desde mediados de 2022, con la normalización de la covid), sin divisarse ni cerca ni lejos un freno que pueda torcer o aminorar la actual dinámica de más y más. Canarias sigue teniendo mucho músculo en su principal sector económico; eso sí, con todos sus pros y sus contras.

Esa afirmación vuelve a quedar avalada por los registros servidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha difundido los datos provisionales de abril correspondientes a la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) y la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).

Atendiendo a los resultados obtenidos, se advierte que Canarias ha mejorado su número de llegada de turistas extranjeros el 2%, con una cifra absoluta de 1,18 millones de visitantes, respecto al mismo mes de 2023, un periodo que sí albergó la Semana Santa, a diferencia de este abril de 2024. Ese leve crecimiento en abril (es el mes del año con peor aumento relativo), el primer mes de transición hacia el verano tras el cierre de la temporada alta en Canarias, no emborrona, y quizá sea lo más relevante, el dato general de presencia de extranjeros en el destino Islas Canarias durante el primer cuatrimestre, con 5,46 millones de personas y un aumento del 11,4% en relación con igual etapa del año anterior.

Pero ¿qué significa eso? Pues muy claro: que las islas ya han atendido a 622.000 extranjeros más que en idéntico periodo de 2023, lo que a su vez adelanta que este 2024, salvo hecatombe (algo no previsto porque al menos ahora todo juega a favor, hasta la coyuntura bélica en el Mediterráneo oriental, esto sobre todo con vistas a una mejor campaña de verano en el archipiélago con presencia de extranjeros), Canarias cerrará con un valor absoluto de turistas, la suma de extranjeros y nacionales, por encima de los 17 millones de personas, muy lejos del récord actualmente a batir, los 16,2 millones de 2023. Y ello se prevé que ocurra con la aportación de todos sus beneficios y de todos sus perjuicios, algo que se ha subrayado (a modo de descontento masivo) en las islas de forma reciente, a través de la respuesta popular en la calle del sábado 20 de abril pasado (con las movilizaciones del 20A).

En Canarias, si uno solo analiza estas estadísticas oficiales, se observa que todo va bien o muy bien en el turismo. Por lo tanto, se puede asegurar que el negocio funciona, y es verdad, pero esto solo sin entrar en otros componentes. El archipiélago es, según la referencia mostrada hasta abril, la comunidad autónoma más receptora de turismo en España en el primer cuatrimestre, con 5,46 millones de extranjeros (España suma casi 24 millones en ese mismo periodo, con subida del 14,5%), un alza del 11,4% respecto a enero-abril de 2023 y en el top 1 nacional, por delante de Cataluña (cinco millones) y Andalucía (3,6).

Pero no son solo esos parámetros, sino que al aumento del turismo extranjero medido en llegada de visitantes se añade el incremento del gasto turístico de estos. Y no es de forma exclusiva por la llegada de más gente, no, sino más bien por la combinación perfecta para muchos empresarios: los hoteleros y otros negocios vinculados a la actividad. Todo está más lleno, pues hay más demanda potencial, y además la gente que se recibe en los destinos isleños tiene más capacidad de gasto. Es el binomio perfecto, algo que está ocurriendo en Canarias como de forma general también se da en España.

En abril pasado, el gasto turístico (no confundir con ingresos en las islas y mucho menos con ganancias o beneficios de los agentes isleños) de los extranjeros llegados a las islas alcanzó el umbral absoluto de 1.673 millones de euros, con el 8,1% más que en el mismo mes de 2023.

Ese registro se explica por el incremento de turistas (el 2% más en abril pasado), en efecto, pero principalmente por el mayor gasto de estos en sus vacaciones (1.414 euros por persona durante toda la estancia, el 6% más, con un gasto medio por persona y día de 175 euros, el 14% de aumento).

La cifra global algo luego se corrige por el descenso en la estancia media del extranjero, que es de 8,1 días, el 7% menos que en abril de 2023, este mes del año pasado con la celebración de Semana Santa, lo que no se ha dado en 2024.

En el primer cuatrimestre de 2024, Canarias acaparó como gasto turístico acumulado (el del primer cuatrimestre del año) una cuarta parte del total del país, con el 26%, seguida de Cataluña (17,3%) y Andalucía (15,3%). Si solo se analiza el mes de abril, las islas pasan al segundo lugar (17,5% del dato nacional), por detrás de Cataluña (19%) y Andalucía (10,8%).