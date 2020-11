"Los corredores aéreos seguros son humo, una mentira de esta crisis", según la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas

El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) en la provincia de Las Palmas, José María Mañaricúa, ha dicho este martes a Efe que los corredores aéreos seguros son "humo" y ha advertido de que el turismo en Canarias no se reactivará si no se soluciona la crisis desatada por la COVID-19.

El empresario hotelero ha recalcado que "habrá que dejar de hablar de corredores turísticos seguros", porque, a su juicio, son "una mentira de esta crisis".

"No existen, es hablar de cosas que no tienen ningún peso ni sentido, son metáforas o chistes. No se les ha dado publicidad porque no hay acuerdos entre países ni test" que los avalen, ha aseverado el presidente de la patronal turística de la provincia de Las Palmas.

José María Mañaricúa sostiene que la incertidumbre que seguirá generando esta crisis sanitaria en los países europeos que constituyen los principales mercados de turistas para Canarias provocará que, como ya ocurrió en verano, tampoco se podrá hablar este año de temporada de invierno en las islas, la más fuerte.

El presidente de la FEHT ha lamentado que al buen trabajo desarrollado por el Gobierno canario y a la buena conducta que ha mostrado su población frente a esta pandemia no le haya seguido una acción decidida del Ejecutivo español a la hora de establecer acuerdos bilaterales seguros con los principales mercados de turistas para las islas, "que ni existen ni se han publicado".

Mañaricúa ha lamentado que esta inseguridad sanitaria y el azote de la segunda ola de la pandemia en Europa hayan frenado, a los pocos días de reactivarse, los flujos turísticos procedentes de Reino Unido, Alemania e incluso Holanda, que habían suscitado en Canarias expectativas de cara a la temporada invernal.

Sólo Jet2.com se había comprometido a traer a Canarias 111 vuelos semanales, lo que había propiciado ya la reapertura de hoteles que permanecían cerrados desde marzo, a raíz de que se decretara el estado de alarma en España, y que ahora tendrán que volver a cerrar, mientras que otros ni siquiera podrán reanudar su actividad, ha aseverado el hostelero.

Mañaricúa ha agradecido al Gobierno español que haya prorrogado hasta el próximo mes de enero los ERTE en el sector turístico, ya que esta medida está sirviendo para proteger a las empresas y a los miles de trabajadores del principal motor económico de Canarias.

Sin embargo, considera que ante la previsible prolongación de la incertidumbre que genera esta pandemia, habrá que seguir extendiendo la vigencia de los ERTE hasta la primavera de 2021.