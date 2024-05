Empresarios turísticos y de la construcción de Canarias: “La gente prefiere una ayuda y quedarse en casa a ir a trabajar a 60 kilómetros”

La falta de vivienda y su carestía, además de los problemas de movilidad que ocasionan las deficitarias infraestructuras viarias, desincentivan el interés por trabajar en sectores como el turístico y la construcción, los que generan mayor economía en las islas, según la alianza empresarial Excelcan.

“La gente prefiere una ayuda y quedarse en casa a ir a trabajar a 60 kilómetros. El problema habitacional y el de la movilidad” son algunos de los factores por los que los empresarios isleños no encuentran mano de obra disponible, ha manifestado el vicepresidente de Excelcan, José Carlos Francisco.

Esta alianza empresarial que conforman algunas de las principales firmas canarias del sector turístico, como Lopesan, Satocan, Binter o Loro Parque, entre otras, ha presentado este martes un informe sobre el balance del primer trimestre del año y sus perspectivas de futuro, en el que la escasez de mano de obra adecuada es, para el 66,7% de sus asociados, uno de los factores limitativos de la actividad.

Preguntado por la disponibilidad que tienen los empresarios turísticos representados por Excelcan para facilitar alojamiento a sus trabajadores, Francisco ha dicho que “en el pasado reciente hay muchos hoteleros que han intentando hacer viviendas”, ante lo que se han encontrado con problemas relacionados con “licencias y suelo”.

“No es sencillo, la gente lo ha intentando, no en los hoteles, que no es una buena solución, sería una solución límite. Lo ideal es que pudieras hacer viviendas también para tus trabajadores. La gente está dispuesta a hacerlas, además, no es un regalo, para el empresario puede ser un negocio”, ha referido.

En cualquier caso, el vicepresidente de Excelcan ha recalcado que lo que quieren los empresarios canarios “es que la gente pueda tener vivienda a un precio razonable y razonablemente cerca de su trabajo pero para eso creemos que hay que desregular”.

“Pensamos que en Canarias el problema de la vivienda radica en la falta de oferta, no se construye ni vivienda pública ni vivienda privada”, ha apostillado.

En cuanto al balance de coyuntura turística que Excelcan ha hecho del primer trimestre del año, Francisco ha destacado el “récord” de gasto registrado en destino por los 4,8 millones de personas (un 15% más) que han visitado el archipiélago: 6.384,6 millones de euros, un 19,3% más que el contabilizado en el mismo periodo de 2023.

Muestra de este “muy buen primer trimestre del año” es el aumento en 1.000 millones de euros que ha registrado el gasto turístico realizado en las islas respecto al relativo a los tres primeros meses del pasado año y que, en un 44,17% se ha hecho en alojamiento, en un 27% en transporte nacional e internacional y en un 6,5% en transporte local, mientras que la alimentación (restaurantes y supermercados) ha representado un 15,37%.

Según los asociados de Excelcan, “que son pocos, pero muy grandes”, este segundo trimestre turístico canario también “será bueno en términos de facturación, número de visitantes y contrataciones”, si bien las expectativas de los presidentes o consejeros delegados de estas empresas son “un poco más suaves” que las que tenían en el último trimestre de 2023 respecto a los tres primeros meses de 2024.