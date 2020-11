España pedirá PCR negativa a personas que vengan de países de riesgo

España exigirá a los viajeros internacionales procedentes de países de riesgo que tenga una prueba de PCR negativa en las 72 horas previas a la llegada a España para poder entrar en el país, y su acreditación podrá ser solicitada al pasajero en cualquier momento, según ha informado este jueves el Ministerio de Sanidad.

Esta medida, que será publicada mañana en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor el próximo 23 de noviembre, se suma a los controles sanitarios que ya se llevan a cabo actualmente a todos los pasajeros internacionales en los puntos de entrada, entre lo que se encuentra el control de temperatura y el control visual.

De este modo, la novedad es que dentro del Formulario de Control Sanitario que todo pasajero debe cumplimentar antes de su entrada en el país se recogerá a partir de ahora una pregunta sobre si dispone de una PCR negativa realizada en las 72 horas previas a la llegada a España. El documento deberá ser el original, redactado en español o inglés y podrá ser presentado en formato papel o electrónico.

Cuando el Formulario no se haya podido cumplimentar telemáticamente, a través del código QR generado a través de la web www.spth.gob.es o de la aplicación Spain Travel Health-SpTH, se podrá presentar en formato papel antes del embarque. En este caso, deberá ir acompañado con el documento acreditativo original de la realización de la prueba diagnóstica.

La realización de PCR es una de las demandas más repetidas del Gobierno de Canarias, ya que las considera esenciales para garantizar el relanzamiento del sector turístico en el archipiélago al reforzar la seguridad sanitaria del destino.

Zonas de riesgo

Para la designación de las zonas o países de riesgo a los que se exigirá la realización de una PCR, en el caso de los países de la Unión Europea y países asociados Schengen, se tomará como referencia los criterios contemplados en la Recomendación UE 2020/1475, del 13 de octubre, sobre un enfoque coordinado de la restricción de la libre circulación en respuesta a la pandemia de COVID-19.

En cuanto a los países terceros, la referencia básica será la incidencia básica acumulada por 100.000 habitantes en 14 días, complementado con las capacidades implantadas según se contempla en el reglamento Sanitario Internacional, en base a la información facilitada por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).

Las agencias de viaje, los operadores turísticos y las compañías de transporte aéreo o marítimo y cualquier otro agente que comercialice billetes deberán informar a los pasajeros de la obligatoriedad de disponer de una PCR con resultado negativo para poder viajar.

Sanidad destaca que esta nueva medida cumple la Recomendación de la UE 2020/1475, que persigue acabar con la disparidad de los modelos de control sanitario implantados por los países de la Unión Europea.

Test en origen y destino en los corredores turísticos

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que se encuentra de visita en las islas, ha afirmado que está negociando con los mercados europeos para que haya test en origen y destino en los corredores turísticos, siguiendo con la reclamación que viene haciendo Canarias desde hace meses.

Junto al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, la ministra ha presentado la campaña Back to the Canary Islands, back to Spain, diseñada por Turespaña y que tiene como fin dinamizar la demanda de viajes a las islas en esta temporada invernal.

"El protocolo de corredor turístico para Canarias ya incorpora como elemento para evitar las cuarentenas y las restricciones de viaje los test en origen y destino para los países en destino y, por lo tanto, ya está encima de la mesa. Estamos negociando esos corredores turísticos con los principales mercados emisores. Esperemos que muy pronto sea la herramienta para que dé la seguridad a un destino que ya está preparado", observó.

Maroto comentó que cualquier instrumento que refuerce la seguridad generará confianza, que es lo que más se necesita para convencer a los viajeros y que viajen al archipiélago.

Torres, seguro de que se seguirán dando pasos

Por su parte, el presidente de Canarias se ha mostrado seguro que se seguirán dando pasos para aumentar la seguridad y ha señalado que espera que sean "inminentes".

"Tenemos unas semanas por delante claves en las que va a haber, seguro, respuestas a las solicitudes y a las peticiones que hemos hecho para tener un turismo seguro y poder recuperar cuanto antes los parámetros que teníamos en el pasado", concluyó.