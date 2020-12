Nuevo golpe al sector turístico canario: Alemania decreta un confinamiento severo

El gobierno alemán ha decretado un nuevo confinamiento severo para las próximas semanas ante el empeoramiento de la situación epidemiológica. Los casos de COVID en el país germánico no terminan de bajar y Ángela Merkel, junto con los 16 jefes de los ejecutivos regionales, han anunciado este domingo una batería de nuevas restricciones para limitar la movilidad y la actividad económica.

Tan solo los comercios esenciales, como bancos y supermercados, podrán abrir. Permanecerán cerrados los colegios, que han ampliado las vacaciones navideñas hasta el 10 de enero. Y las reuniones durante estas fechas serán de un máximo de 5 personas de dos domicilios (sin contar los menores de 14 años).

"Las medidas vigentes desde el 2 de noviembre no han sido suficientes, desde hace unos días vemos cómo han crecido los contagios de forma exponencial […] hay una necesidad urgente de actuar”, ha dicho Merkel. "El coronavirus está fuera de control", ha añadido el ministro presidente de Baviera, Markus Söder.

Aunque la incidencia del virus está a niveles muy altos, Alemania no prohíbe viajar al extranjero, pero sí recomienda no hacerlo siempre que no sea necesario. Las personas que entren al país deberán guardar una cuarentena de 10 días si no presentan un test negativo realizado un mínimo de cinco días antes de la llegada.

El sector turístico canario recibe una nueva noticia negativa. El Reino Unido sacó de la lista de corredores seguros al Archipiélago por los últimos registros de contagios, que han aumentado en las Islas. Sin embargo, ahora la red hotelera no solo se tambalea por la transmisión local del virus, que aleja a los turistas, sino también por la expansión de la enfermedad en los países emisores, como Alemania, uno de los mayores exportadores de turistas para Canarias.