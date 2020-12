Fuerteventura para principiantes: notas para un primer viaje a la isla

A primera vista podría parecer que Fuerteventura no da para mucho más que ir añadiendo al carnet de viaje una colección interminable de playas; eso sí, eso cada una más bonita e impresionante que la anterior. Pero Fuerteventura da para mucho: uno de sus visitantes más ilustres, don Miguel de Unamuno, aseguró que era algo así como un ‘esqueleto de isla’ aludiendo a sus montes pelados y su aspecto desértico. Pero lo cierto es que la segunda en extensión de las Canarias da para mucho más que tostarse al sol y darse chapuzones en playas, calas y piscinas naturales de ensueño. Para mucho. Porque los paisajes a veces ásperos y humildes de la isla esconden rincones espectaculares, historias increíbles y tradiciones que merecen la pena incluirse en el listado de cosas por hacer. Otra cosa que hay que señalar es que Fuerteventura no es pequeña. Desde Corralejo hasta Morrojable hay 110 kilómetros por carretera y la orografía insular (chata y hasta llana en comparación con otras islas del Archipiélago canario) hace que casi toda la superficie insular sea accesible: el resultado es una buena cantidad de cosas que ver.

¿CUÁNTOS DÍAS SON NECESARIOS? Como te decíamos, las distancias son grandes y no puedes dejar de pasar un buen par de horas de playa por lo que con dos o tres días no te va a bastar para ver todo lo que hay que ver. Nosotros creemos que menos de una semana es insuficiente para volver a casa con la sensación de haber visto lo más importante; aún más si tu idea es hacer un par de incursiones a la playa, algo que nos vas a poder evitar por más que lo intentes: aquí te vas a encontrar con playas para todos los gustos: nosotros no somos de tirarnos al sol un día entero pero sí somos amantes de la playa. En las rutas que te proponemos hay constantes acercamientos a la costa así que no es mala idea compaginar la visita a los lugares que te proponemos, con visitas a las maravillosas playas que se reparten por todos los rincones. Pero prepárate para mucho más. Te vas a encontrar con viejos pueblos con más de cinco siglos de historia; rastros de una civilización perdida; viejas historias de fantasmas y de hasta submarinos nazis; viejos molinos que inspiraron al mismísimo Unamuno a escribir una versión del Quijote; castillos que se batieron a fuego con piratas… Mucho para ver y aún más para aprender.

¿CUÁNDO VAMOS A FUERTEVENTURA? El tópico de la primavera perpetua no es un mito ni un slogan turístico manido. Es una certeza. El clima de Fuerteventura está marcado por la abundancia de sol, las temperaturas suaves a lo largo de todo el año y la escasez de precipitaciones. Durante eol invierno, las temperaturas medias rondan los 21 grados con mínimas que rara vez bajan de los 17 grados y máximas que pueden rondar los 25. Los meses con más días de lluvia son noviembre, diciembre y enero (seis, seis y siete días de lluvia respectivamente) mientras que entre abril y septiembre raro es que caiga alguna gota. Los meses más cálidos son julio, agosto y septiembre, pero el termómetro marca máximas que suenen estar en torno a los 29 ó 30 grados (hay días que puede hacer mucho calor pero no son frecuentes) con noches frescas en torno a los 19-20 grados. Otro factor importante es la temperatura del agua. Los meses con el agua más fría son febrero, marzo y abril con medias entre 18 y 19 grados; y los meses de aguas más cálidas son agosto, con 22 grados, septiembre y octubre, ambos con 23 grados. De mayo a octubre puedes ir a la playa sin ningún problema.

¿DÓNDE NOS QUEDAMOS? Nosotros las veces que hemos viajado a Fuerteventura nos hemos alojado en Corralejo, Puerto del Rosario y Morro Jable; y en todos los casos pudimos movernos por toda la isla con total normalidad. La isa también ha empezado a poner a disposición del visitante otro tipo de alojamientos rurales o en pequeñas aldeas de costa como Majanicho.

MOVERSE POR FUERTEVENTURA.- la mejor opción es el coche de alquiler que, como sucede en toda Canarias, es bastante barato en comparación con otros destinos. El alquiler de un coche de gama baja para periodos de una semana ronda los 24 euros al día y los de gama media se van hasta los 25-26 euros al día. El alquiler de una van de nueve plazas ronda los 70 euros al día. ¿Se puede visitar la isla en transporte público? Se puede. La empresa pública Tiadhe conecta la mayoría de los centros de población de la isla con 18 líneas que llegan, por ejemplo, hasta Pozo Negro o la mismísima Cofete. Las líneas principales tienen bastantes frecuencias al día, pero hay otras que tienen dos o tres servicios al día. Para llegar a Punta de Jandía o Cofete deberás coger las guaguas especiales que salen desde la Estación de Morro Jable (línea 111) y tienen dos frecuencias diarias (10.00 y 14.00). La ruta es toda una aventura.

QUE VER EN FUERTEVENTURA.- Mucho. Como decíamos con anterioridad. El principal atractivo de la isla son sus playas, pero más allá de las costas hay todo un mundo que ver. Hemos organizado la guía en varias rutas organizadas por zonas para poder recorrer todo lo que consideramos fundamental en cuatro o cinco días. Al final de cada uno de los artículos encontrarás un enlace para volver al artículo principal.

RUTA 1 y 2: BETANCURIA Y EL SUR DE LA ISLA

RUTAS 3 y 4: EL CENTRO DE LA ISLA Y EL NORTE

RUTAS 5 y 6: LA COSTA ESTE Y LA ISLA DE LOBOS

GUIA DE PLAYAS NUDISTAS EN FUERTEVENTURA