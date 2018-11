Eulis Báez: "La afición ve todo oscuro, pero el equipo no debe agobiarse"

El capitán del Herbalife Gran Canaria, Eulis Báez, defiende que, aunque la afición lo vea ahora todo oscuro, por la negativa marcha del equipo en la ACB y la Euroliga, los jugadores "no deben agobiarse", sino trabajar para salir adelante lo antes posible.



"Veo normal que los aficionados duden y cuestionen a todo el mundo: entrenador, jugadores, presidente... Llevamos una dinámica negativa, después de años escalando como club y como equipo. Ahora nuestro público lo ve todo muy oscuro, porque no es lo que esperaba, y lo entiendo", asegura el jugador dominicano.



El ala-pívot del conjunto isleño recalca que los jugadores son conscientes de la dificultad que entraña este curso, al estrenarse en la Euroliga



"Nosotros también llevamos mal esta racha, porque no queremos perder, sino hacerlo lo mejor posible. Estamos atravesando el peor momento de todos los años que llevo aquí, pero debemos mantener la calma y no agobiarnos", apunta.



Báez espera que el Herbalife mejore su juego y consiga victorias cuanto antes.



"Muchos de los partidos que hemos disputado los hemos competido. Hemos perdido por muchas razones, pero debemos seguir trabajando para mejorar como equipo", dice.



El internacional dominicano reconoce que los jugadores están nerviosos por esta dinámica negativa y por las críticas de los aficionados, dirigidas especialmente al entrenador.



"Al público hay que respetarlo. Lo que tenemos que intentar es mejorar nuestro trabajo y nuestro juego. Estamos algo nerviosos, porque hay mucha exigencia, pero debemos aprender a lidiar con eso, aunque ahora todo se vea oscuro y encima vayamos a medirnos en breve contra Baskonia y Madrid en Liga y otros rivales en la Euroliga", señala.



Báez admite que todos los partidos están siendo "súper complicados". "Solo llevamos dos encuentros ganados y no tenemos la sensación de salir a la cancha sabiendo que tenemos media tarea hecha porque estamos bien física y mentalmente, y haciendo un gran juego", añade.



El veterano jugador del Gran Canaria considera que ahora toca prepararse para darlo todo en la cancha.



"No hemos encontrado la dinámica positiva de conseguir victorias y, encima, tenemos un calendario 'chungo', pero tendremos que lidiar con él, porque queríamos estar en Euroliga y competir con los mejores", comenta.



Eulis Báez subraya que él no cree que el Herbalife tenga una mala plantilla.



"Lo que nos pasa es que no nos están saliendo las cosas bien y no estamos ganando. No podemos pensar en que tenemos deficiencias y un entrenador malo, sino en concentrarnos en mejorar para competir a nuestro máximo nivel", manifiesta.



El jugador dominicano inaugurará esta tarde un local de encuentro y ocio en Las Palmas de Gran Canaria, llamado The Captain 13, en referencia a su capitanía y el dorsal que luce en el equipo.



"Es un punto de encuentro donde la gente puede reunirse a ver diversos deportes y educarse en los mismos, que es un poco nuestra filosofía, y también es idóneo para que empresarios puedan realizar reuniones y cerrar contratos. Uno como empresario tiene la finalidad de ganar dinero, pero también espero que el lugar le guste a la gente", indica.



Báez ya se ha estrenado como empresario en la República Dominicana, en el sector inmobiliario.



"Estamos construyendo en Santo Domingo un edificio que se llamará Residencial Gran Canaria y que tendrá nueve viviendas. Me hace ilusión ayudar a que se desarrolle mi país en el aspecto económico, y también busco tener una base para mi futuro", explica.