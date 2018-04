Gran Canaria gana el partido y average a UCAM gracias a Oliver y Báez

El Herbalife Gran Canaria, liderado por los veteranos Albert Oliver y Eulis Báez, se reencontró con el triunfo en su duelo ante UCAM Murcia (83-71), en un partido en el que también ganó el basket average a un rival directo en la lucha por las plazas al play off al título liguero.



Los primeros minutos se caracterizaron por el desacierto de ambos conjuntos en los tiros a canasta, algunos de los cuales no tocaban ni el aro. Murcia solo anotó 6 puntos en siete minutos, y un parcial de 7-0 de los isleños provocaba el primer tiempo muerto del técnico visitante Ibon Navarro (12-5).



Los pupilos de Luis Casimiro rompían con facilidad la defensa del adversario, que además acusaba las lesiones de Hannah y Tumba, y Herbalife cerraba el primer cuarto con 12 puntos de renta (23-11).



Al poco de comenzar el segundo periodo el pívot letón del conjunto local, Pasecniks, debía irse al banquillo con tres personales, y Murcia, de nuevo con Tumba en la cancha y gracias al acierto ofensivo de Kloof, se acercaba en el electrónico (28-22).



Como casi siempre ocurre en los instantes comprometidos, aparecía el capitán del Gran Canaria, Eulis Báez, quien con un triple daba aire a los suyos (33-22), aunque UCAM, con dos lanzamientos consecutivos de tres de Benite y del reaparecido Hannah, recortaba la diferencia (35-30).



Los visitantes no acababan de creerse que podrían voltear el electrónico, y Herbalife se iba al descanso con una renta de 12 puntos, tras un parcial de 7-0 y un postrero triple de Báez incluido (42-30).



Después del paso por vestuarios, las reiteradas pérdidas de Murcia impedían poner en apuros a su rival, y además Soko y Tumba eran castigados con cuatro faltas personales.



Sin embargo, Gran Canaria entró en un periodo de imprecisiones y los de Navarro, al fin, se situaron a solo cuatro puntos (50-46), con una canasta de Lima que provocó el tiempo muerto de Casimiro.



Urtasun puso el electrónico al rojo vivo (51-48), pero dos triples seguidos de Aguilar y Oliver posibilitaron que Herbalife volviese a escaparse (57-48), aunque UCAM se resistía a perder y reducía diferencias (57-52).



En el último cuarto, Gran Canaria se fue a por el partido y elevó su renta a 9 puntos (67-58), con canastas de un entonado Oliver, y además, para desgracia murcianista, los visitantes sufrían las pérdidas de Tumba y Soko.



Con 74-61 en el marcador Ibon Navarro pidió tiempo muerto, con la intención de que su equipo pudiese remontar un partido que se le ponía muy cuesta arriba a falta de cuatro minutos para el final, y de hecho Herbalife acabó certificando su importante triunfo.

Ficha técnica 83 - Herbalife Gran Canaria (23+19+15+26): Radicevic (8), Rabaseda (2), Brussino (8), Báez (17) y Balvin (8) -quinteto inicial-, Oliver (18), Mekel (3), Seeley (5), Pasecniks (8), Paulí (0) y Aguilar (6).



71 - UCAM Murcia (11+19+22+19): Hannah (12), Benite (3), Rojas (11), Soko (6) y Tumba (3) -quinteto inicial-, Urtasun (4), Kloof (14), Oleson (2), Delía (6) y Lima (10).



Árbitros: Miguel Ángel Pérez Pérez, Jacobo Rial y Víctor Más. Eliminados por cinco personales los visitantes Tumba (m. 31) y Soko (m. 35).



Incidencias: Partido de la 28ª jornada disputado en el Gran Canaria Arena ante unos 5.773 espectadores.