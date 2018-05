Etxeberria, sobre su renovación: "Si quieren hablar conmigo, perfecto"

El entrenador del CD Tenerife, Joseba Etxeberria, aseguró este jueves antes del entrenamiento vespertino, último de la semana con vistas al encuentro de este viernes ante el Real Sporting, que el conjunto blanquiazul tiene "mucha repercusión", aunque ha dicho que no se "puede desgastar" hablando de "hipótesis" y de su renovación.



El técnico comentó que lleva "mucho tiempo en el fútbol" y, por ello, comprende que se hable de su futuro, sobre lo que ha afirmado que tiene la sensación de que "la gente" valora el trabajo que está realizando.



"Si quieren hablar conmigo, perfecto. El trato y la cercanía con el club es la misma que cuando llegué", dijo sobre su posible renovación.



El técnico blanquiazul comentó que ante el Sporting espera "un partido bonito con dos muy buenos equipos", y advierte que el equipo gijonés llega "con necesidad, pero nosotros con ambición".



También relató que se enfrentarán con dos equipos "diseñados para estar arriba", y destacó que quieren "volver a saborear una victoria" en el Heliodoro Rodríguez López, tras la racha de cinco partidos sin ganar.



"Estamos deseosos de revertir la situación y volver a ganar. Será complicado y disputado, pero también un partido bonito de ver", recalcó el técnico vasco.



Joseba Etxeberria ha reconocido que es posible que realice cambios en la alineación para "ser un equipo competitivo", al tiempo que ha relatado quieren volver "al mejor nivel" que ha mostrado el conjunto blanquiazul, mientras que también ha dejado abierta la posibilidad de hacer un cambio en la portería, ya que los dos que habitualmente no juegan, Ángel Galván y Carlos Abad, son "dos grandes porteros".



"Desde que vine mandé el mismo mensaje: no creo en las matemáticas, no hay diferencia entre arriba y abajo; los cuatro últimos ganaron en la última jornada", ha destacado.



"No creo en cálculos ni hipótesis, es todo un vacío. La experiencia me dice eso, y más en esta categoría tan dura y larga. Se había complicado, pero la hoja de ruta estaba clara y mi mensaje ha sido siempre el mismo", ha comentado.



Joseba Etxeberria ha recordado que su equipo está a siete puntos de la zona de promoción, cuando quedan nueve por disputarse, por lo que van a "intentar ganarlo todo" y ya se verá en qué posición queda el equipo.



También destacó que un ascenso del Tenerife B a Segunda División B "sería muy importante" para el club, sobre lo que ha dicho que habría que "aprovechar la categoría para mejorar las siguientes camadas".