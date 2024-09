Presó per a l'acusat d'agredir amb pedres, martells i cops de puny a homes homosexuals a Mallorca

La Guàrdia Civil de Calvià, en el context de l'Operació 'Jamer', ha detingut un jove mallorquí, per a qui s'ha dictat ingrés a la presó, acusat de delicte d'homicidi en grau de temptativa i un altre de lesions per la seva presumpta implicació en diversos atacs violents comesos contra homes homosexuals a la coneguda com a platja del Mago de Calvià.

La investigació es va iniciar el mes passat, quan un turista alemany va ser brutalment agredit a l'esmentada platja. L'home va ser atacat amb una pedra al cap i posteriorment copejat amb un martell a l'esquena, cosa que li va provocar lesions greus. Arran d'aquest atac, la víctima va haver de ser ingressada amb pronòstic reservat a un centre hospitalari de Palma.

Una altra agressió va tenir lloc el 20 de setembre passat al mateix lloc, quan un altre turista alemany que estava gaudint de la platja amb la seva parella va ser víctima d'un violent atac. L'incident es va produir quan la parella va decidir pujar a un sender per fer fotografies de l'entorn, moment en què un home els va sorprendre i, sense dir res, va clavar un cop de puny al clatell a la víctima, cosa que va provocar que caigués per un terraplè d'una dotzena de metres d'alçada, causant lesions per les quals va haver de ser traslladat a l'hospital per rebre tractament.

Els investigadors, després d'analitzar els patrons d'agressió i les declaracions dels testimonis, així com de realitzar una anàlisi exhaustiva de les persones i vehicles que accedien a aquesta platja, van aconseguir vincular els dos atacs entre si, identificant-hi un clar component d'odi cap a la comunitat homosexual.

La detenció es va dur a terme al seu domicili, i posteriorment va ser traslladat a les dependències de la Guàrdia Civil de Calvià, on es van fer les diligències policials. Després de la posada a disposició judicial, el jutge en funcions de guàrdia va decretar el seu ingrés a la presó preventiva sense fiança, acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa i un altre de lesions.