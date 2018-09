Manolo Jiménez: "Le hemos cogido el pulso a la categoría"

El entrenador de la UD Las Palmas, Manolo Jiménez, destacó tras la victoria por 1-0 ante el Málaga CF, líder de LaLiga 1/2/3, que su equipo le ha "cogido el pulso" a la categoría, no solo en el partido de este domingo, sino el que ganaron la semana anterior ante el Extremadura (1-2).



El técnico sevillano repitió en varias fases de su comparecencia de prensa posterior al choque contra el cuadro andaluz que están "en Segunda", y que así es como se ganan los partidos, con la "mejor medicina, que son los resultados", sin brillo pero con un gol en una jugada de estrategia -un saque de banda- con el que sorprendieron.



En ese sentido, ha dicho que habían "trabajado" esa acción "y ha salido bien", ante un rival con "muy complicado" y con "mucho oficio" como el Málaga, al que se igualaron sobre todo en "segundas jugadas", por lo que cree que la victoria fue "justa".



Jiménez se sinceró ante los periodistas al indicar que con la baja por sanción de Ruiz de Galarreta, tuvo "dudas" y pensó en cambiar de sistema para colocar a Maikel Mesa en su lugar, y al checo Pekhart como delantero, pero luego optó por Christian Rivera, pero se lastimó una rodilla durante el calentamiento.



En ese aspecto, ha lamentado no solo la baja prematura del centrocampista asturiano, sino también la de sus compañeros De la Bella y Javi Castellano durante el partido.



"Hemos tenido que hacer tres cambios obligados y el equipo no ha perdido la compostura, es para estar muy contentos y orgullosos", destacó.



Jiménez insistió en que el partido fue bien "leído" por sus jugadores, porque hicieron en el campo lo que habían "entrenado", con continuas ayudas para frenar el potencial de futbolistas como Pacheco, Ontiveros, Harper o Blanco Leschuk.



"Todos han hecho un trabajo magnífico, pero ahora sería ventajista echarnos flores, hay que ser humildes, tener los pies en el suelo y decir que este no es nuestro techo, porque tenemos muchas cosas que mejorar, no hemos hecho absolutamente nada", apuntó el entrenador andaluz, quien también agradeció el apoyo de la afición.