Mantovani: "La palabra ascenso debe estar presente en Segunda"

El defensa argentino Martín Mantovani ha manifestado este lunes en su presentación como nuevo jugador de la UD Las Palmas que la palabra "ascenso" tiene que "estar presente" para la próxima temporada en Segunda, y que en esta categoría, mantener la portería a cero es "muy importante".



El zaguero procedente del CD Leganés, donde cerró una etapa de cinco años, ha precisado que pese a que el objetivo del equipo amarillo es "devolver la ilusión" a los aficionados y regresar a la élite, deben ir "partido a partido", ser "realistas" y cimentar "un buen grupo" porque para alcanzar ese ascenso "queda mucho".



Mantovani, quien cumplirá 34 años el próximo 7 de julio, justo en el inicio de la pretemporada, ha repartido elogios tanto para el club isleño, del que ha dicho que tiene una infraestructura que ya querrían equipos de Primera, así como para el nuevo entrenador, Manolo Jiménez, y algunos de los futbolistas locales, entre los que ha destacado a los centrocampistas Vicente Gómez y Javi Castellano.



"Sé que lo voy a dar todo y que me va a ir muy bien", ha sido el mensaje positivo lanzado por el central argentino el día de su presentación, aunque siempre basado en el "trabajo, sacrificio y humildad, lo que me ha traído hasta acá", ha puntualizado.



El central nacido en San Miguel, que cuenta con la nacionalidad italiana, se considera un jugador "fuerte en las pelotas divididas", que lo deja "todo" desde el momento en que entra al campo, y que tras pasar de Tercera a Primera División ahora le toca jugar en Segunda con Las Palmas "para seguir progresando".



Respecto a su edad, ha dicho que siempre se ha sentido "muy bien" a pesar de jugar "al límite", y está convencido de que este año "no va a ser diferente". A punto de cumplir 34 años, firma por dos temporadas con opción a una tercera.



Por su parte, Toni Otero, secretario técnico de la Unión Deportiva, ha definido a Mantovani como un jugador "jerárquico" y "comprometido allá donde va".



El dirigente gallego, preguntado por el posible interés del equipo amarillo por futbolistas como Deivid, Rubén Castro, Álvaro Lemos o Fidel, ha dicho que no hablará en público de nombres porque eso le puede "perjudicar" en posibles negociaciones, y ha avisado de que hay que tener "calma" en el actual mercado de fichajes.